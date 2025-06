In cinque sfidano Termoli per diventare “Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027”

TERMOLI. Dovrà sfidare altre località molto note per aggiudicarsi il titolo di “Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027”. Termoli è in lizza con altri 5 progetti, che complessivamente coinvolgono 8 Comuni.

Sono loro ad aver presentato domanda di partecipazione – singolarmente o in forma aggregata – entro la scadenza del 15 giugno 2025 prevista dal bando. Di seguito l’elenco, in ordine alfabetico, dei Comuni candidati e il titolo del relativo dossier: Alba (CN), “Le fabbriche del vento”; Chioggia (VE), “Chioggia Porto delle Arti Contemporanee”; Foligno-Spoleto (PG), “Foligno-Spoleto in Contemporanea”; Pietrasanta (LU), “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”; Termoli, “Traiettorie contemporanee” e Varese-Gallarate, “Oltre il giardino. Traiettorie armoniche fra arte, industria e paesaggio”.

I dossier, che illustrano il progetto culturale della durata di un anno, comprensivi della descrizione delle attività previste e del relativo cronoprogramma, saranno valutati da una giuria composta da cinque esperti di rinomata fama, selezionati dal Ministero. La giuria esaminerà le candidature pervenute e selezionerà i Comuni finalisti entro il 15 settembre 2025. I rappresentanti dei Comuni selezionati saranno poi convocati, entro il 15 ottobre 2025, a un’audizione pubblica durante la quale potranno presentare e approfondire i rispettivi dossier.

La proclamazione della “Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027” è prevista entro il 30 ottobre 2025.

Il vincitore riceverà dal Ministero della Cultura un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di candidatura: per tutto il 2027, l’arte contemporanea, gli eventi culturali e le attività illustrate nel dossier selezionato saranno al centro della scena, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio comunale e a promuovere la crescita e l’inclusione sociale.