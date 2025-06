In Molise verso l’integrazione “Cardarelli-Responsible”

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato una mozione, presentata da tutti i consiglieri di maggioranza, per l’acquisizione a qualsiasi titolo del complesso ex Cattolica di Campobasso e la realizzazione di un Polo sanitario integrato “Cardarelli Responsible”.

Ha chiesto ed ottenuto dall’Aula l’iscrizione tra gli argomenti da trattare nella seduta odierna il primo firmatario, Quintino Pallante. La discussione è stata svolta in maniera congiunta, per comunanza di argomento, con un’altra proposta di atto di indirizzo presentata dal Consigliere Romano.

In sede di discussione generale sulle due proposte di atto di indirizzo, e per esprimere le proprie intenzioni di voto, sono intervenuti i Consiglieri Salvatore, Greco, Gravina, Primiani, Di Pardo, Fanelli, Facciolla, Romano, l’Assessore Iorio e il Presidente della Giunta Roberti.

La mozione della maggioranza (illustrata all’Aula dal Consigliere Cofelice) è stata quindi approvata (con voto espresso a maggioranza, 12 favorevoli e 7 contrari) dall’Assise, quella dell’esponente delle minoranze (illustrata all’Aula dallo stesso primo firmatario, Consigliere Romano), invece, non ha raggiunto il quorum necessario per il suo varo.

Con l’atto di indirizzo approvato il Consiglio regionale evidenzia che tra le azioni dedicate al riassetto della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale rientra sicuramente l’acquisizione del complesso ospedaliero identificato come “Ex Cattolica” oggi in gestione dalla società Responsible Research Hospital in località Tappino in Campobasso. Tale iniziativa -si rileva nella parte motiva dell’atto- permetterà di risolvere le criticità strutturali dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Ancora, l’Assise ritiene che la coabitazione delle due strutture permetterà: 1) di eliminare reparti doppione, migliorando il comfort alberghiero dei degenti, anche in considerazione della disponibilità di camere doppie con bagno, TV e aria condizionata, il tutto nell’ottica di una ottimizzazione dei servizi e di un notevole risparmio economico; 2- di eliminare un’unità di Emodinamica in Molise, come richiesto più volte dai Ministeri affiancanti, in sede di riunioni di Tavolo Tecnico, garantendo la presenza di un solo servizio di Emodinamica a Campobasso così da favorire il rafforzamento delle Emodinamiche presso gli ospedali di Isernia e Termoli con l’utilizzo del personale già a disposizione del SSR e assicurando il rispetto della “golden hour” per le patologie tempo dipendenti sull’intero territorio regionale; 3- di attivare sinergie nel campo della medicina nucleare e diagnostica, favorendo una sensibile riduzione dei tempi di attesa; 4- di favorire finalmente anche la medicina dei trapianti di midollo nel campo dell’oncoematologia, significando una crescita della qualità della nostra offerta sanitaria che potrà favorire la cd mobilità attiva, in un campo che oggi vede un numero importante di pazienti provenienti da fuori regione.

L’Assemblea legislativa regionale, quindi, impegna il Presidente della Regione a: