Incendi: il vademecum di Coldiretti per prevenirli

CAMPOBASSO. All’indomani dell’emanazione del Decreto del presidente della Regione, Francesco Roberti, sullo stato di grave pericolosità per gli incendi, Coldiretti Molise interviene esprimendo considerazioni e suggerimenti su come prevenirli, fornendo anche un utile vademecum sui comportamenti da seguire.

Spesso favoriti dalle elevate temperature, oltre che da pericolose disattenzioni della popolazione, gli incendi costituiscono un grave pericolo non solo per l’ambiente e le produzioni agricole, ma anche per l’incolumità dei cittadini.

“Al fine di ridurre al minimo il rischio del divampare delle fiamme – spiega il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – è opportuno che i terreni, specie quelli adibiti a pascolo a ridosso delle aree boscate, ricevano una costante manutenzione; attività, questa, che viene effettuata quotidianamente dagli allevatori con lo sfalcio dell’erba ed il pascolamento degli animali.

Anche per questo – suggerisce Ascolese – è importante sostenere la nostra zootecnia, che da sempre assolve al duplice compito di produrre cibo e manutenere il territorio, preservandolo dal rischio di incendi in estate e da quello di dissesto idrogeologico nelle altre stagioni.

In proposito, Coldiretti ha accolto favorevolmente l’impegno dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Micone, volto a mettere in campo uno specifico Piano Regionale Zootecnico per favorire il rilancio del comparto.”

“Oltre a ciò – prosegue il Direttore di Coldiretti – sarebbe opportuno, come richiesto ormai da anni dalla nostra Organizzazione, realizzare sull’intero territorio regionale una serie di piccoli invasi, utilizzabili oltre che per le attività agricole anche per fornire l’acqua necessaria a spegnere eventuali incendi.”

Non di rado, però, gli incendi possono essere provocati volontariamente da piromani, ed in questo caso Coldiretti ribadisce che occorre collaborare sempre con le autorità pubbliche e con i Corpi di Pubblica Sicurezza per segnalare comportamenti sospetti o dolosi.

Alla luce di ciò, il Vademecum elaborato dall’Organizzazione prevede una serie di norme di buon comportamento, rivolte a tutta la popolazione, di seguito elencate:

VADEMECUM ANTINCENDI COLDIRETTI