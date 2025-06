“Insieme al Parco”: l’integrazione si colora di sorrisi

TERMOLI. Mercoledì prossimo, 25 giugno 2025, il Parco Comunale Girolamo La Penna di Termoli si animerà di voci, colori e sorrisi per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato con la quarta edizione dell’evento “Insieme al Parco”. L’iniziativa, promossa dal Progetto Sai di Termoli e gestita dalla Cooperativa Medihospes in collaborazione con diversi enti del Terzo Settore, offrirà una mattinata di giochi, laboratori, musica e condivisione, con l’obiettivo di promuovere inclusione, socializzazione e comunità.

Il parco, con la sua area verde nei pressi del laghetto e del Teatro Verde, diventerà teatro di un’esperienza pensata per unire bambini, famiglie, educatori e cittadini in un contesto gioioso e partecipativo. Dalle 10 alle 12, i piccoli partecipanti – tra cui i bambini del Progetto Sai e quelli del nido Bim Bum Bam – saranno accolti con una t-shirt personalizzata, simbolo dell’appartenenza a una giornata speciale.

La mattinata prenderà vita con letture animate ad alta voce, grazie alla collaborazione della Libroteca “L’ora d’aria”, che proporrà racconti illustrati per nutrire la fantasia e il pensiero critico dei bambini. Al termine della lettura, un laboratorio creativo permetterà ai partecipanti di esprimersi con le mani, trasformando storie in disegni, colori e piccole opere d’arte.

A metà mattina, sarà il momento di una merenda condivisa: un gesto semplice ma profondamente simbolico, che crea legami e rafforza il senso di comunità. Subito dopo, lo spazio si trasformerà in un’esplosione di allegria e movimento con l’animazione curata dall’associazione “La Fabbrica degli Eventi”. Tra trucca bimbi, giochi musicali, baby dance, palloncini e giochi gonfiabili, ogni bambino potrà esplorare il piacere del gioco libero, fare nuove amicizie e divertirsi in un’atmosfera serena e accogliente.

Durante tutta la mattinata, una fotografa professionista sarà presente per catturare i momenti più belli e autentici dell’evento, con discrezione e sensibilità. E alla fine della giornata, ogni bambino riceverà in dono una sacca contenente il libro letto durante il laboratorio – un ricordo tangibile di un’esperienza vissuta insieme.

“Insieme al Parco” non è solo una festa: è un’occasione per costruire ponti, per riconoscersi nell’altro e per credere che la diversità sia un valore da abbracciare con il cuore aperto. Un’iniziativa che lascia il segno e che, anche quest’anno, promette di regalare a tutti i partecipanti una mattinata davvero speciale.