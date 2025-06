Integrazione vera: «Cittadini del futuro» a Casacalenda

CASACALENDA. A Casacalenda l’integrazione prende forma concreta con il progetto “Cittadini del Futuro”, un’iniziativa che trasforma l’accoglienza in partecipazione attiva.

Oggi, nella sala consiliare del Comune, la sindaca Sabrina Lallitto ha firmato un accordo con i giovani del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Casacalenda, dando ufficialmente il via a un percorso di cinque settimane che vedrà questi ragazzi protagonisti della vita della comunità. Non più solo ospiti, ma cittadini in formazione, pronti a mettersi in gioco per contribuire al benessere del territorio che li accoglie.

Il progetto prevede un impegno quotidiano di 3-4 ore, per un totale di 100 ore, durante le quali i partecipanti si occuperanno della cura e manutenzione degli spazi pubblici, del decoro urbano, della valorizzazione del patrimonio culturale e della partecipazione attiva alla vita amministrativa. Ogni attività sarà svolta con il supporto di tutor qualificati e con copertura assicurativa garantita, in un contesto che unisce formazione, responsabilità e cittadinanza. Al termine del percorso, i ragazzi riceveranno una certificazione ufficiale delle competenze acquisite, un documento prezioso per il loro futuro lavorativo e formativo.

“Questo progetto rappresenta il cuore della nostra idea di comunità – ha dichiarato la sindaca Lallitto – non si tratta solo di accogliere, ma di costruire insieme. I giovani del SAI sono cittadini del futuro, con cui condividere sogni, impegno e senso di appartenenza. Casacalenda è e sarà sempre una terra di dialogo e opportunità”. “Cittadini del Futuro” è molto più di un’iniziativa locale: è un esempio concreto di come l’integrazione possa diventare motore di sviluppo sociale e culturale. Un modello replicabile, che unisce istituzioni, cittadini e nuovi arrivati in un patto di fiducia e crescita reciproca. A Casacalenda, il futuro non si aspetta: si costruisce, insieme.