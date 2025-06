Isola pedonale estesa, il plauso degli esercenti di via Roma e Secondo corso

I titolari di alcune attività del centro città, esprimono parere positivo alla scelta dell’Amministrazione di chiudere il centro città per i mesi estivi.

TERMOLI. Se i residenti sono scontenti, l’altra metà della mela, quella degli esercenti, dice sì alle innovazioni in materia di chiusura al traffico estesa, che da domani diviene strutturale per luglio e agosto.

«In riferimento all’ordinanza comunale che dispone la chiusura al traffico in centro città nei weekend di giugno, per i mesi di luglio e agosto, fino a metà settembre, come esercenti titolari di attività in via F.lli Brigida – via Roma, vogliamo esprimere alcune considerazioni in merito alle scelte fatte dall’Amministrazione.

Condividiamo tutto ciò che l’amministrazione comunale ha fatto in termini di viabilità, condividiamo il coraggio della scelta strategica e lungimirante che guarda al territorio, alla vivibilità, al decoro e all’accoglienza.

Senza dubbio gli interventi sono stati realizzati per fare di Termoli una città ospitale, come merita per propria vocazione.

Per cui ben venga l’innovazione e l’incoraggiamento ad implementare la qualità dei servizi.

È vero che c’è bisogno di parcheggi, maggiori controlli, vigilanza e tutele alla cittadinanza quando rumori e schiamazzi superano ogni tollerabilità, ma è pur vero che da qualche parte bisogna cominciare e dobbiamo dire che la stretta promossa dall’assessore Cocomazzi al decoro dei dehors e delle piazze sta portando i suoi buoni frutti.

Per cui, un’azione integrata per favorire le strategie di vivibilità e accoglienza dell’area nevralgica del nostro centro, non possono essere messe in discussione attraverso polemiche di scarso respiro.

Diamo fiducia alle scelte amministrative e ove queste non producano le attese auspicate rappresentiamolo.

Ma ora ci sembra prematura una reazione che nei fatti, non sembra avere alcun fondamento salvo gli interessi propri».