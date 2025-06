Istituita la giornata regionale in memoria di Rodolfo de Moulins

CAMPOBASSO. Il consigliere Quintino Pallante ha presentato una proposta di legge regionale (contraddistinta con il n. 70 del Registro delle iniziative legislative della XIII Legislatura) concernente l’“Istituzione Giornata regionale in memoria di Rodolfo de Moulins”.

La proposta di legge prevede — come scrive il presentatore nella relazione illustrativa — che la Regione Molise, proprio per l’importanza storica di Rodolfo de Moulins, che ha dato il nome alla stessa regione, ne valorizzi la figura attraverso la promozione di molteplici attività culturali ovvero tramite l’attuazione di progetti didattici e divulgativi destinati ad essere anche elementi di richiamo sia per i turisti sia per i molisani.

Il testo presentato, pertanto, istituisce la “Giornata Regionale in memoria di Rodolfo de Moulins”, da celebrarsi il 22 agosto di ogni anno. A tal fine, la Presidenza del Consiglio regionale è chiamata a definire il programma di iniziative per la ricorrenza della Giornata e le relative modalità organizzative che possono essere finalizzate a:

promuovere studi e ricerche volti ad aumentare la conoscenza della storia medievale della regione Molise; incentivare rievocazioni storiche legate alla figura di Rodolfo de Moulins; promuovere la realizzazione di progetti didattici in modo da stimolare i nostri studenti nell’apprendere nozioni storiche legate alle origini del Molise; favorire l’attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni universitarie, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali.

È prevista anche la nomina, da parte della Presidenza del Consiglio regionale, di un Tutor Volontario — incarico che sarà svolto a titolo gratuito e durerà cinque anni — della Giornata, che avrà il compito di coordinare le attività in programma, promuovere la realizzazione di progetti didattici, interagire con le scuole del territorio e facilitare l’esperienza dei partecipanti.

La proposta di legge sarà ora assegnata alla Commissione consiliare competente che, una volta espletata l’istruttoria ed espresso il parere di competenza, la invierà al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.