Istituita l’area pedonale temporanea per l’estate 2025

TERMOLI. Termoli entra sempre più nella stagione estiva con nuove disposizioni per la circolazione nel centro cittadino. La Giunta Comunale, con la delibera n. 134 dell’11 giugno 2025, ha approvato l’istituzione di un’area pedonale temporanea e l’interdizione del traffico veicolare in alcuni tratti nevralgici della città.

L’aumento della popolazione turistica nei mesi estivi e la conseguente maggiore affluenza nelle strade del centro storico e del Borgo Antico hanno reso necessaria l’adozione di misure per garantire sicurezza e vivibilità agli abitanti e ai visitatori. L’iniziativa mira a favorire la circolazione pedonale, migliorando la qualità degli spazi urbani e incentivando la vocazione culturale e turistica di Termoli.

Le nuove disposizioni sulla circolazione

A partire dal 20 giugno e fino al 14 settembre 2025, l’accesso ai veicoli sarà vietato nel tratto di Corso Fratelli Brigida, dall’intersezione con Corso Umberto I fino a Via Frentana, dalle ore 20 alle 2 nei giorni di venerdì, sabato e domenica di giugno, e tutte le sere nei mesi di luglio, agosto e settembre. Saranno esentati dal divieto i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, quelli di emergenza e soccorso, oltre ai mezzi autorizzati per la vigilanza e ai veicoli dei residenti diretti alle proprietà private di rimessaggio.

Inoltre, verrà istituita un’area pedonale urbana temporanea estiva nel tratto tra Via Frentana e Via Roma, con divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di emergenza e delle persone con disabilità.

Modifiche alla viabilità

La delibera prevede anche cambiamenti nella viabilità, tra cui l’inversione del senso di marcia in Via Alfano, con direzione da Corso Fratelli Brigida verso Corso Vittorio Emanuele III, e il divieto di accesso su alcune strade, come Via Aubry per i veicoli provenienti da Via Carlo del Croix e dalla rotatoria del Porto verso Via Carlo del Croix, con il traffico deviato su Via Marinai D’Italia.

In concomitanza con gli eventi programmati presso l’Arena del Mare, Viale Marinai d’Italia sarà interdetto al traffico per agevolare il flusso veicolare, mentre sarà attuata la viabilità ordinaria lungo Via Carlo del Croix, Via Aubry, Via Roma e il Lungomare Cristoforo Colombo.

Obiettivo: sicurezza e vivibilità

L’iniziativa rappresenta un passo avanti nella gestione del territorio urbano, con l’obiettivo di garantire un centro città più sicuro, accessibile e attrattivo. Grazie a queste misure, Termoli punta a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, promuovendo un ambiente più vivibile per cittadini e turisti durante la stagione estiva.