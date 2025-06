La ‘cultura’ della sosta selvaggia: pratica inarrestabile

TERMOLI. Chi ‘sgarra’ e chi segnala: cresce la dicotomia a Termoli sui trasgressori delle regole del ‘vivere civile’ e coloro che li additano. Una campagna che vede Termolionline in prima linea contro gli abusi e i parcheggi selvaggi, in questa battaglia corpo a corpo sul decoro urbano. Sì, perché anche il rispetto del codice della strada impatta sulla vivibilità di un luogo a vocazione turistica.

Domenica difficile anche per la presenza delle forze dell’ordine ai seggi referendari, per coprire il territorio e ancora non partono i progetti che estendono i servizi della Polizia locale alla sera.

Lungomare Nord preso d’assalto, con le auto al posto dei motocicli, come il centro, dove si sosta sulle strisce pedonali; per questo non mancano gli esempi di coloro che parcheggiano ‘a casaccio’, ma senza addurre giustificazioni alcune, resta da sciogliere il nodo di permettere a residenti e turisti di non finire nell’imbuto della carenza degli stalli.