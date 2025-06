La domenica ‘bestiale’ percorrendo la Bifernina

TERMOLI. Tutti al mare. Ma per molti la domenica dedicata al relax si è trasformata nell’ennesima odissea a causa dei lavori dell’Anas sulla Bifernina e dei due semafori posizionati sul Liscione, in particolare uno tra il bivio di Guardialfiera e quello di Palata e il secondo sul viadotto Molise I. Rallentamenti e file sui tratti interessati dall’intervento su un’arteria, la statale 647, l’unica che dal Molise centrale consente di raggiungere le località turistiche: Termoli, Campomarino, Petacciato e, in Abruzzo, San Salvo.

I disagi si sono ripetuti anche oggi (domenica 15 giugno) per gli automobilisti, com’era successo anche ieri. Oggi – per fortuna – ad alleggerire la circolazione in concomitanza dei semafori era presente il personale Anas: gli operai hanno regolato il traffico e consentito al flusso di auto di scorrere più agevolmente.



Nonostante ciò, ai nostri microfoni gli automobilisti non hanno nascosto la rabbia per una situazione considerata intollerabile: “Non è possibile, effettuano i lavori sulla Bifernina sempre in questo periodo. E’ stressante così andare al mare”.

L’ennesima odissea, dunque, per chi viaggia sulla Fondovalle del Biferno, strada piena di problemi e criticità ma fondamentale in una regione priva di una superstrada che collega le aree interne alla costa.