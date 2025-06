La nuova vita della terrazza sul lungomare Nord

TERMOLI. Dopo quarant’anni senza interventi significativi, la terrazza della Stella Marina ha finalmente ricevuto un importante lavoro di ripristino. Grazie alla sostituzione dei segmenti ammalorati con cemento stampato, l’area ha acquisito un aspetto più ordinato e armonioso, migliorando la fruibilità per cittadini e turisti.

Oltre al rifacimento della pavimentazione, sono stati eliminati arbusti disordinati che ostruivano la vista sul mare, rendendo la terrazza un luogo più accogliente per chi vuole godere del panorama. L’intervento proseguirà con l’installazione futura di nuove panchine e la piantumazione di alberi negli spazi mancanti, garantendo un ambiente ancora più piacevole.

Un altro elemento di grande rilievo è l’installazione di nove pali di illuminazione pubblica, eleganti e ben integrati con il contesto, che contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva durante le ore serali. Sul marciapiede sottostante, lato Mistral, sono stati sostituiti gli ultimi sei pali di illuminazione ‘a palla’, uniformando lo stile lungo il lungomare nord e rendendo l’intero sistema più coerente ed elegante.

Questi interventi non solo migliorano l’estetica del lungomare, ma confermano l’impegno per la valorizzazione degli spazi pubblici, rendendoli più funzionali e accoglienti per la comunità.