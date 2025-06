Laboratori di riciclo creativo: il trasloco sul litorale Nord

TERMOLI. Al via il secondo appuntamento estivo con i laboratori di riciclo creativo: giovedì 26 giugno allo stabilimento La Piovra.

Prosegue il calendario estivo degli eventi dedicati all’ambiente e alla sensibilizzazione sul tema dei rifiuti: giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 10, si terrà il secondo appuntamento dell’estate 2025 promosso da Rieco Sud in collaborazione con il Comune di Termoli.

L’iniziativa si svolgerà presso lo stabilimento balneare La Piovra, dove sarà allestita un’area dedicata ai laboratori di riciclo creativo rivolti principalmente a bambini e famiglie. Un’occasione per imparare giocando, con attività pratiche che trasformeranno materiali di scarto in nuovi oggetti utili o decorativi.

Durante i laboratori, i partecipanti saranno guidati nel riutilizzo di materiali come carta, cartone, plastica e tappi, per creare piccoli manufatti, giochi e decorazioni. “Educare al rispetto per l’ambiente può e deve partire dalle piccole azioni quotidiane”, spiegano gli operatori di Rieco Sud. “Con questi laboratori vogliamo dimostrare che il riciclo può essere anche creativo, divertente e soprattutto accessibile a tutti.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma estivo dedicato all’educazione ambientale, che punta a coinvolgere cittadini e turisti con attività gratuite e interattive, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi del riuso e della raccolta differenziata.

“Abbiamo voluto portare queste attività anche sulle spiagge, luoghi di socialità e incontro, per diffondere un messaggio importante nel modo più diretto e partecipativo possibile”.