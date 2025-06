L’addio a don Nicolino: cordoglio di sindaco e amministrazione di Campomarino

CAMPOMARINO. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Campomarino esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di don Nicola, parroco di Nuova Cliternia, figura di grande umanità e riferimento spirituale per l’intera comunità.

Per più di 50 anni, Don Nicola ha svolto il suo ministero con dedizione, umiltà e amore, accompagnando con fede e vicinanza la vita di tante famiglie, offrendo ascolto, conforto e speranza. La sua presenza ha rappresentato un punto fermo per la frazione di Nuova Cliternia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

L’inaspettata dipartita di don Nicola lascia sgomenti un’intera comunità, queste le parole di cordoglio del sindaco Vincenzo Norante appena appresa la notizia :

“ La scomparsa di Don Nicola mi colpisce profondamente, come uomo prima ancora che come Sindaco. Ho avuto modo di conoscere Don Nicola come guida spirituale sincera, ma anche come persona autentica, semplice, vicina alla gente, sempre pronta ad ascoltare e a donarsi senza riserve.

Per la comunità di Nuova Cliternia e per tutta Campopmarino è una perdita grande, ma credo che il suo esempio, la sua fede concreta e il suo amore per il prossimo resteranno impressi nel cuore di tutti noi”.

A nome personale e dell’intera comunità, esprimo il mio affetto e la mia vicinanza a tutti coloro che oggi piangono un uomo buono, un pastore vero, un punto di riferimento insostituibile.