Laghetto del parco: missione compiuta, sono state 209 le tartarughe recuperate da Riccardo Riccò

TERMOLI. L’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola comunica che in ottemperanza al Piano Nazionale per la Gestione delle Testuggini Palustre americana, all’interno del laghetto del parco comunale “Girolamo La Penna”, sono stati recuperati 209 esemplari di Trachemys Scripta e Trachemys elegans.

Tra questi vi è anche un esemplare in ottima salute di tartaruga palustre italiana “Emys – Orbicularis” subito liberata nel ruscello adiacente, stesso habitat ai fini della normale espansione territoriale.

Il recupero, coordinato dal dottor Nicola Norante e dal dirigente del settore Ambiente Gianfranco Bove, è stato affidato all’azienda Agricola Riccò di Mirandola, con Riccardo Ricò, in quanto in Molise non esiste nessun centro abilitato. Le tartarughe “aliene” sono specie invasive capaci di deturpare l’ecosistema marino e per questo si è reso necessario il recupero.

Il recupero e il trasferimento di tutti gli esemplari sono stati predisposti per l’adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento dell’Unione Europea n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 che reca disposizioni volte a gestire e prevenire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive – Piano Nazionale per la Gestione della Testuggine Palustre americana Trachemys Scripta.