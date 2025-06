Lascia decine di libri nella casetta, spariti dalla sera alla mattina

TERMOLI. Un episodio che lascia perplessi e solleva qualche domanda è stato segnalato da un cittadino riguardo le casette del libro installate in città per promuovere la lettura e la condivisione gratuita di libri.

La casetta in questione si trova nel parco giochi di via Inghilterra. Ieri, l’autore della segnalazione ha lasciato all’interno della casetta una quarantina di libri, ma questa mattina i volumi erano già spariti. Per verificare quanto accaduto, ha ripetuto l’operazione stamattina intorno alle 9:30, inserendo altri dieci libri. Anche questi sono scomparsi nel giro di un’ora.

Il dubbio che emerge è forte: Termoli è diventata una città che legge così tanto da “svuotare” rapidamente le casette del libro? Oppure c’è qualcos’altro dietro a questo rapido svuotamento?

Le casette del libro nascono con l’obiettivo di incentivare la cultura e la condivisione libera di libri, ma la sparizione così veloce dei testi rischia di vanificare questo intento. La comunità è chiamata a riflettere su come preservare e rispettare questi spazi, affinché continuino a essere un punto di incontro per gli amanti della lettura.