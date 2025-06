Lavori alla rete elettrica e disagi estivi, lamentele non mancano

TERMOLI. Lavori ‘elettrici’ quando la stagione turistica è già partita: ne abbiamo visti diversi negli ultimi anni e il disagio di manifesta ogni volta.

Ieri, venerdì 6 giugno, dalle 9 alle 17, parte di lungomare Nord e centro di Termoli sono rimasti senza ‘corrente’ a lungo, creando disservizi a operatori, residenti e turisti.

“È assurdo che dopo un anno di promesse sull’ammodernamento della rete elettrica, l’Enel decida di intervenire proprio all’inizio della stagione estiva, bloccando tutto per otto ore!” sbottano dalla costa.

Durante il blackout, i clienti non hanno potuto prendere un caffè, usare le docce o usufruire dei servizi base. Maria, una turista da fuori regione, racconta di essere venuta per rilassarsi al mare ma di aver trovato una situazione deludente, senza servizi essenziali disponibili. Luca, residente e cliente abituale, parla di famiglie arrabbiate e bambini in lacrime per l’impossibilità di usare i bagni. Stefania, giovane lavoratrice stagionale, aggiunge di aver dovuto rinunciare a pranzare fuori perché bar e ristoranti erano chiusi o senza energia.

Ma non sono stati solo i disagi per i clienti a farsi sentire: i danni economici sono stati pesanti anche per i gestori. Mozzarelle, prodotti freschi e alimenti deperibili sono andati letteralmente buttati via a causa della mancanza di refrigerazione.

“È stato un vero caos,” conferma un balneare, “persone infastidite, servizi fermi, guadagni persi e merci da buttare. Non è così che si gestisce una stagione turistica!”.

La lunga interruzione elettrica ha paralizzato l’attività di negozi, bar e ristoranti, creando una situazione di disagio difficile da dimenticare per chi lavora e per chi è venuto a godersi il mare.

Dall’Enel si difendono, spiegando che i lavori sono necessari per potenziare la rete e assicurare un servizio più affidabile in futuro. Ma per ora la pazienza degli operatori turistici e dei cittadini è finita.

Le autorità locali sono chiamate a fare da mediatori, perché eventi simili non si ripetano e per garantire a Termoli un’estate senza blackout e senza danni.