Lavori di manutenzione al porto turistico “Marina di Santa Cristina”: l’ordinanza della Guardia costiera

CAMPOMARINO. La Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato l’Ordinanza n. 27/2025, che autorizza l’esecuzione di lavori di manutenzione presso il porto turistico “Marina di Santa Cristina” di Campomarino, in programma dal 12 al 30 giugno 2025, dalle ore 5 alle 20.

L’intervento, richiesto dal Comune di Campomarino in qualità di concessionario del porto, prevede lo spostamento dei sedimenti sabbiosi accumulati lungo il canale di accesso, che verranno riallocati all’interno dell’ambito portuale stesso. Secondo Arpa Molise, l’attività costituisce normale manutenzione e non presenta rischi ambientali, poiché non altera lo stato dei luoghi.

Durante il periodo dei lavori è vietata la navigazione, la sosta, l’ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa all’uso del mare nell’area interessata. Fanno eccezione le unità navali della Guardia Costiera, delle forze dell’ordine e i mezzi impegnati nei lavori.

Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare quotidianamente alla Sala Operativa della Capitaneria le operazioni svolte e i quantitativi di materiale movimentato.

La violazione dell’ordinanza comporta sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla normativa vigente.