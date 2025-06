Lega Molise: “Più tutele per chi difende la legalità”

CAMPOBASSO. «In questi giorni difficili, a seguito della tragica uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Emanuele Lagrottaglie, emerge con forza il tema della tutela giuridica e operativa delle Forze dell’Ordine.

Due poliziotti che hanno intercettato e affrontato i malviventi responsabili dell’agguato, si ritrovano oggi indagati per aver reagito, contro soggetti armati e pericolosi.

Uno dei criminali ha perso la vita.

Un episodio che riaccende un dibattito necessario: è giusto che chi difende lo Stato e quindi il cittadino, debba affrontare immediatamente il peso di un’indagine, anche quando agisce per proteggere vite e garantire la sicurezza collettiva?

Per questo il Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise accoglie e sostiene convintamente la proposta annunciata dal Sottosegretario agli Interni On. Nicola Molteni della Lega, che intende introdurre una norma di buon senso e civiltà giuridica:

“Un appartenente alle Forze dell’Ordine, nell’esercizio delle proprie funzioni, colpisce, ferisce o uccide un soggetto che si è reso protagonista di un atto delittuoso, non deve essere automaticamente indagato”.

Una misura di civiltà che non nega il controllo giudiziario, ma evita automatismi che oggi producono incertezza, sfiducia e timore in chi ogni giorno rischia la vita per tutti noi.

Le donne e gli uomini in divisa devono sapere che lo Stato è al loro fianco, devono poter agire con professionalità, responsabilità ma anche con serenità, senza il peso di avvisi di garanzia emessi d’ufficio – meglio conosciuti come “atti dovuti” – ancora prima di qualsiasi valutazione oggettiva dei fatti.

Chi sceglie di servire lo Stato merita fiducia, non sospetto.

Chi difende la legalità non può essere trattato alla stregua di chi la infrange».