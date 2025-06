Lilt inaugura il Camper della salute in piazza Monumento: un ambulatorio mobile

TERMOLI. Sabato 7 giugno alle ore 9 in piazza Monumento a Termoli verrà presentato e inaugurato ufficialmente il Camper della Salute. All’evento interverrà anche don Benito Giorgetta per la benedizione del mezzo.

Il progetto lanciato in occasione del 25esimo anniversario dell’associazione provinciale, consiste nell’allestimento di un Ambulatorio mobile, consegnato alla Lilt Campobasso in comodato d’uso gratuito dalla Direzione Generale Asrem per rafforzare le attività di prevenzione sul nostro territorio permettendo di raggiungere anche i borghi più isolati.

Oltre alle attrezzature di base (poltrona/lettino – lavabo – attacchi vari energia – etc.), l’ambulatorio mobile necessiterà di un attrezzamento diagnostico iniziale, fatto di strumenti professionali, che potrà, con il tempo, ulteriormente arricchirsi di macchinari all’avanguardia ed efficienti, per soddisfare i bisogni di salute e di prevenzione delle persone incontrate. “Il Camper della Salute – afferma la presidente Lilt Campobasso, Carmela Franchella – è un altro grande progetto che l’associazione provinciale della Lilt mette in campo al servizio

della comunità, è uno strumento concreto per la salute e la prevenzione sul territorio. Questa iniziativa assume un significato ancora più profondo perché è dedicata alla memoria di Teresa Amelia Barile, nostra storica socia, amica e volontaria instancabile”.