L’impegno di Guglionesi nel cuore: “Manutenzioni subito”

GUGLIONESI. Prendersi cura di una città significa soprattutto occuparsi della manutenzione del suo patrimonio pubblico. Strade, marciapiedi, fontane e spazi verdi sono elementi che influenzano la qualità della vita dei cittadini e l’immagine stessa del paese.

A Guglionesi, come in molti altri comuni, il degrado urbano è un problema diffuso che richiede interventi continui e ben organizzati. Solo con una buona politica di manutenzione si può garantire un ambiente più sicuro, funzionale e accogliente, sia per chi vive qui sia per chi viene a visitare.

Pochi giorni dopo essersi insediata, la lista civica Guglionesi nel Cuore ha subito messo in campo azioni concrete, come la sistemazione temporanea del marciapiede vicino alle fontanelle comunali e la pulizia della fontana di Villa Sannitica.

“Nel nostro programma elettorale avevamo discusso dell’importanza delle manutenzioni. Fare questo significa eliminare il degrado ed evitarlo; presentare Guglionesi sempre più bella e accogliente a chi ci viene, ma innanzitutto a noi che convivendoci non facciamo più caso al diffuso degrado. Ripristino provvisorio marciapiede fontanelle comunali e pulizia fontana Villa Sannitica“. Così il gruppo tramite un messaggio social dalla pagina ufficiale di Facebook.