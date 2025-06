L’imponente corteo del Corpus Domini nelle vie del centro

TERMOLI. Una processione dalla partecipazione davvero imponente, quella di ieri sera per la celebrazione solenne del Corpus Domini, a Termoli.

Il sagrato della chiesa di Sant’Antonio, seppur ampio, non è riuscito a contenere tutti i fedeli, che hanno assistito alla santa messa presieduta dal vescovo Claudio Palumbo anche nella strade adiacenti, per poi confluire nel corteo che ha attraversato il centro cittadino.

Abbiamo seguito in diretta Facebook alcuni momenti sia della celebrazione eucaristica che della processione.

Non sono momenti semplici, quelli che viviamo, con le notizie che giungono dagli scenari di guerra, purtroppo in espansione. Generazioni di termolesi e non solo si affidano alla fede per sperare in una inversione di tendenza e chi custodisce ancora i valori del cattolicesimo li stringe con ancora maggiore vigore.

Presenti tutti i sacerdoti del presbiterio diocesano, con una ampia rappresentazione della Giunta comunale, col sindaco Balice e gli assessori Cocomazzi, Miele e Cecchi, oltre ai consiglieri comunali Terone e Di Brino, coloro che erano nella fila delle autorità. Forze dell’ordine e volontari del Sae 112 a garantire che tutto si svolgesse senza intoppi di natura logistica.