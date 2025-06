L’intelligenza artificiale per ‘rafforzare’ la coltura dei cereali

TERMOLI-FOGGIA. C’è anche una ricercatrice che abita a Termoli da molto tempo nel progetto ‘Cerere’, sviluppato sull’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale per aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento dei cereali, è Daniela Marone e la conosciamo anche come battagliera portavoce del comitato pendolari Termoli-Foggia.

Da un consorzio internazionale tra diversi partner operanti nell’area del Mediterraneo, nasce l’idea del progetto europeo ‘CERERE’ (CEreals REsiliency REvolution for agile supply chain management in the Mediterranean)con l’obiettivo di migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento dei cerealie assicurarne la fattibilità.

Daniela Marone, primo ricercatore del CREA CI, Centro di ricerca per la cerealicoltura e colture industriali di Foggia, partecipa al progetto fornendo il know-how agronomico per definire lo status quo dei cereali e della loro adattabilità agli ambienti tipici del Mediterraneo, caratterizzati da pesanti carenze d’acqua e dal manifestarsi di funghi patogeni che determinano una perdita della produzione e della qualità finale. Oltre a fornire una lista di suggerimenti delle migliori varietà coltivabili in tali ambienti e dei protocolli per una buona agricoltura, il progetto si propone di realizzare un sistema basato sull’intelligenza artificiale che potrà aiutare in futuro gli agricoltori e tutti gli operatori del settore a far fronte alle possibili distruzioni della catena dei cereali a causa di tanti fattori, tra cui il cambiamento climatico o le tensioni geopolitiche.

Si è da poco concluso il primo anno di progetto, per il quale tutti i membri del consorzio si sono riuniti a Istanbul, Turchia (foto in allegato), per discutere dei prossimi avanzamenti e collaborazioni. Bisogna cambiare il modo in cui produrre e gestire le risorse agricole. Ormai troppi sono diventati gli stress che incidono sulle colture e sulla catena alimentare, e le soluzioni basate sull’IA stanno diventando fondamentali per aumentare l’efficienza, la sostenibilità e la redditività delle attività agricole.