L’opposizione: «Telefonate ai cittadini che criticano, chiederemo la sfiducia in Consiglio della sindaca Contucci»

MONTENERO DI BISACCIA. Estate bollente a Montenero di Bisaccia, l’opposizione ritrova l’unità d’intenti e sulle “Telefonate ai cittadini critici”, denuncia un gesto grave e annuncia una mozione di sfiducia alla sindaca.

«Dopo le gravi dichiarazioni rese pubblicamente da un cittadino, che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla Sindaca Simona Contucci a seguito di un commento critico pubblicato su Facebook, i tre gruppi consiliari di opposizione esprimono profonda preoccupazione.

Non è la prima volta che a Montenero si parla di episodi simili.

Da tempo, diversi cittadini ci riferiscono di aver ricevuto telefonate “a seguito” di commenti critici rivolti all’amministrazione. Fino ad oggi, però, nessuno aveva mai denunciato pubblicamente questi fatti.

La recente testimonianza di un cittadino rappresenta quindi un punto di svolta: quelle che fino a ieri erano voci di paese trovano oggi una conferma diretta, esplicita, documentata.

E tutto ciò impone una riflessione politica immediata e profonda.

La libertà di pensiero e di parola è un diritto inviolabile.

La critica politica, l’opinione personale, l’espressione pubblica sono elementi fondanti del vivere civile. Nessuna carica istituzionale può permettersi di trasformare il proprio ruolo in strumento di pressione personale.

Per queste ragioni, i tre gruppi consiliari di opposizione – pur nelle loro legittime differenze – annunciano congiuntamente che depositeranno in Consiglio Comunale una mozione di sfiducia alla Sindaca Simona Contucci.

Non è in discussione una scelta amministrativa. È in discussione il rispetto delle regole democratiche, il confine tra autorità e autoritarismo, la serenità del rapporto tra cittadini e istituzioni.

A Montenero serve un’amministrazione che rispetti la libertà dei cittadini. Serve una comunità dove il dissenso non venga messo a tacere, ma ascoltato.

La democrazia è il luogo del confronto, non della paura.

Per questo, porteremo il caso in Consiglio Comunale, perché è lì – non al telefono – che si esercita la responsabilità pubblica».

Presa di posizione da parte di Andrea Cardinali, Giulia D’Antonio, Fabio De Risio, Gianluca Monturano, Nicola Palombo e Tania Travaglini.