Luna delle fragole: il cielo di giugno si tinge di rosa

TERMOLI. Ci sono sere di giugno che sembrano sospese nel tempo. Basta alzare gli occhi al cielo per ritrovarsi immersi in una luce lieve e calda, che accarezza l’anima come un sussurro.

È la Luna delle Fragole, che ritorna ogni anno, come una promessa silenziosa al cuore. Sempre presente, eppure mai davvero uguale.

Il suo volto pieno si tinge di un rosa acceso, simile a quello delle fragole mature appena colte, brillanti sotto il sole d’estate.

Sembra avvolta in quel colore vivido, quasi custodisse l’essenza del frutto che dà il nome a questa notte speciale.

Un fenomeno astronomico, certo. Ma chi la guarda lo sa: non è solo questo. In quella luna c’è poesia, c’è il respiro dell’estate che nasce. E ogni volta che appare, ci fermiamo un istante. Lo sguardo si solleva, il cuore si alleggerisce.

La Luna delle Fragole non illumina soltanto la notte: diffonde una luce sottile ai pensieri più delicati e ai sogni nascosti.

Eliana Ronzullo