Lutto nella famiglia Marinaro, il cordoglio dell’Air basket Italiangas Termoli al ‘capitano’ Silvio

TERMOLI. Sulla scomparsa del 41enne Francesco Marinaro, fratello dell’ultimo capitano dell’Air basket Italiangas Termoli, Silvio, giunge il messaggio di cordoglio della società termolese.

«Caro Capitano,

in questo momento di profondo dolore, desideriamo esprimerti tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto per la scomparsa di tuo fratello, Francesco Marinaro.

A nome dell’intera dirigenza dell’AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI, dello staff tecnico, dei giocatori e del nostro pubblico, ti giungano le più sincere e sentite condoglianze. Francesco lascia un vuoto che le parole non possono colmare, ma anche un ricordo che resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di amarlo.

Condividiamo con te e con la tua famiglia questo momento difficile, certi che l’abbraccio della grande famiglia cestistica di cui sei guida e simbolo possa offrirti un briciolo di conforto.

Un pensiero commosso va a tutti i suoi cari, ai quali ci stringiamo con rispetto, solidarietà e affetto. Che la terra gli sia lieve.

Con profonda partecipazione,

AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI

La Dirigenza – Il Team – I Giocatori – Il Pubblico».