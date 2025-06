Medicina di popolazione e sanità di prossimità: accordo tra Asrem e Anci

CAMPOBASSO. Realizzare programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere l’adesione dei cittadini alle campagne screening incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo per ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita. Una priorità per l’ASReM, ma soprattutto un percorso che può essere condiviso tenuto conto dell’alto valore sociale benefico delle iniziative proposte. Così come è accaduto con l’ANCI. Tra l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, questa mattina, la sottoscrizione di un accordo. Nella sede di via Ugo Petrella a Campobasso, la firma del documento tra il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo, ed il Presidente dell’ANCI, Gianfranco Paolucci.

Una nuova collaborazione che vedrà, da parte della stessa ANCI, la promozione sul territorio delle attività di prevenzione oncologica, la diffusione di comunicati e news afferenti le attività dell’ASReM sui propri canali e l’adesione ai progetti proposti, in particolare al programma di screening del colon-retto. In questo ultimo caso, l’Azienda Sanitaria proporrà il ritiro del kit di raccolta campioni anche a tutto il personale dipendente dei Comuni molisani.

Il protocollo non comporta alcun onere finanziario diretto delle parti ed avrà la durata di 3 anni, salvo tacito rinnovo.

“Ancora una volta, la collaborazione tra le Istituzioni supporta ed incrementa la medicina di popolazione, quindi la sanità di iniziativa e prossimità – ha rimarcato il Direttore Generale, Di Santo – in questo modo non solo rispondiamo ai dettami ministeriali, ma soprattutto garantiamo la ‘salute’ alle comunità”.

“Azioni in linea con le strategie delle aree interne – ha aggiunto il Presidente Paolucci – Per noi significa offrire più servizi, e quindi compiere un passo in avanti verso territori meno serviti”