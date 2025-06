Messaggio di cordoglio per la morte di monsignor Nicola Pietrantonio

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, insieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana annunciano la morte di mons. Nicola Pietrantonio, parroco del Santuario di Madonna Grande a Nuova Cliternia (Campomarino) avvenuta all’età di 85 anni, di cui 61 come presbitero.

In comunione di preghiera e con profonda gratitudine a Dio per il dono della sua esistenza e del suo ministero al servizio della chiesa universale, si uniscono al suffragio nell’affidamento amorevole e misericordioso al Signore Gesù Cristo, Risurrezione e Vita, sotto lo sguardo della beata Vergine Maria.

Punto di riferimento per tanti, don Nicolino è stato ininterrottamente parroco di Madonna Grande dal novembre 1966 oltre a ricoprire diversi incarichi in diocesi.

Un cammino di fede, preghiera, disponibilità, tenacia, carità, accompagnamento di quanti hanno condiviso tante esperienze trovando in lui un solido esempio di Vangelo vissuto, di insegnamento e di bontà in un territorio in cui ha speso con autentica fiducia in Dio il suo ministerosacerdotale.

Originario di Casacalenda don Nicolino è nato il 30 marzo 1940 ed è stato ordinato sacerdote da mons. Micci il 3 maggio 1964. Cappellano di Sua Santità e Canonico del Capitolo Concattedrale di Larino, don Nicolino è stato ininterrottamente parroco della Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia dal novembre 1966.

Precedentemente era stato cancelliere della Diocesi di Larino, collaboratore e segretario di mons. Micci che gli aveva affidato il preseminario e lo aveva inviato a Serracapriola (che in quel tempo era parte della diocesi di Larino) in aiuto a don Vincenzo Chimisso.

Successivamente don Nicolino è stato vicario generale della diocesi di Larino con mons. Pietro Santoro, vicario generale della diocesi di Termoli-Larino durante l’episcopato di mons. Tommaso Valentinetti (2000-2005) e amministratore diocesano dopo il trasferimento di mons. Valentinetti fino all’ingresso di mons. Gianfranco De Luca.

Insegnante di religione agli inizi del suo ministero e per tanti anni giudice del Tribunale Ecclesiastico di prima istanza e di appello di Benevento, don Nicolino è stato punto di riferimento per tanti sacerdoti, stimato per la sua preparazione giuridica e canonistica e disponibilità.

I funerali, presieduti dal vescovo, mons. Claudio Palumbo, saranno celebrati mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 11, nel Santuario Madonna Grande a Nuova Cliternia dove verrà allestita la camera ardente.