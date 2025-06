Messaggio di cordoglio per la morte di suor Felicina

SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona, che il Signore ti ha preparato per la vita eterna. Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore”.

Il 5 giugno 2025, a Santa Croce di Magliano, è nata al cielo Suor Felicina (al Battesimo Consiglia Palma), Suora delle Discepole di Gesù Eucaristico, di origine di San Severo, figlia spirituale del venerabile don Felice Canelli.

Suor Felicina ha amato Cristo suo sposo e la Chiesa nostra Madre come consacrata con umiltà, semplicità e grande amore, secondo il carisma delle Suore Discepole, fondate dal venerabile Vescovo, Mons. Raffaello delle Nocche. Il suo sorriso, la sua parola pacata e serena, infondeva in tutti pace e gioia interiore. Ha amato con affetto speciale i sacerdoti, e in modo materno e particolare i sacerdoti dove lei ha svolto servizio come maestra e Superiora (Taviano, Potenza, Santa Croce di Magliano). Ha svolto con grande spirito di sacrificio il servizio di Superiora, seminando pace e bene.

A Suor Felicina, che ha incontrato Cristo suo sposo, auguriamo di esultare con lui nella gloria, accolta dalla Beata Vergine Addolorata, da San Martino, dalla Madonna del Soccorso e da tutti gli Angeli e i Santi, unendo la sua voce all’inno che risuona nelle sedi celesti. Assicuriamo la nostra vicinanza e il nostro affetto nella preghiera e il ricordo nel Sacrificio Eucaristico. Un cordoglio condiviso, insieme alla famiglia, dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Claudio Palumbo, dal Presbiterio, dalle consorelle, da tutta la comunità pastorale di Santa Croce di Magliano e diocesana.

I funerali saranno celebrati sabato 7 giugno 2025, alle 10, nella chiesa dell’Istituto Sacro Cuore a Santa Croce di Magliano.