Molise e Abruzzo insieme per la parità di genere: presentato il Protocollo ‘On the road’

CAMPOBASSO. Nella mattinata di oggi, nella sala “L. Lombardi” della Biblioteca dell’Assemblea legislativa regionale del Molise, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, le presidenti delle Commissione regionali per le Pari Opportunità di Molise, Giusi Di Lalla, e Abruzzo, Rosa Pestilli, hanno tenuto una Conferenza Stampa per la presentazione di iniziative comuni da finalizzate ad una collaborazione strutturata tra le due Commissioni.

In particolare, è stato presentato dalla presidente Pestilli il Protocollo d’intesa tra le Commissione regionali per le Pari Opportunità di Molise, per lo sviluppo congiunto di azioni in materia di empowerment femminile, di promozione dell’occupazione femminile e dell’imprenditoria, di contrasto alla violenza di genere e di educazione alle differenze e cultura della parità.

Nello specifico, nel Protocollo, che è stato poi sottoscritto dalle due presidenti, si individuano come obiettivi comuni:

la promozione di politiche attive per il lavoro femminile e per il superamento del gender gap economico e retributivo ;

e per il superamento del ; il sostegno all’imprenditoria femminile anche attraverso strumenti di formazione, mentoring e accesso a fondi e opportunità europee ;

anche attraverso strumenti di ; il contrasto alla violenza di genere mediante campagne congiunte di sensibilizzazione, prevenzione e informazione ;

mediante ; l’ educazione alle differenze e la cultura della parità nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle amministrazioni pubbliche ;

nelle ; il rafforzamento delle reti territoriali interistituzionali per l’inclusione e la valorizzazione del ruolo delle donne in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

In questo contesto di collaborazione reciproca tra le due Commissione nasce il progetto “On The Road”, illustrato dalla Presidente Di Lalla, che si prefigge di attuare misure sociali volte al reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunità di sviluppo, autonomia e inclusione.

Concretamente il progetto prevede la sottoscrizione di un Protocollo di Intenti tra le due Commissioni di parità di Molise e Abruzzo e Istituzioni, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali, Centri Antiviolenza, Università, Asl, Associazioni del terzo settore, Ecad, Comuni, Agenzie di intermediazione e somministrazione al lavoro, Autorità Garanti, Consigliere di Parità, Ordini professionali, Cpo e altri Enti, al fine di:

promuovere la diversity per valorizzare i talenti femminili nelle aziende ;

per ; incentivare l’occupazione femminile , in particolare per le donne vittime di violenza ;

, in particolare per le ; creare eque opportunità di carriera e ridurre il divario salariale di genere ;

e ; sostenere l’innovazione sociale e la valorizzazione del merito.

Lo stesso progetto, ha sottolineato Di Lalla, sarà presentato il prossimo 25 giugno alla Camera dei Deputati.

Il Presidente Pallante si è complimentato con le due Presidenti Di Lalla e Pestilli, e con i Consiglieri delle rispettive Commissioni, per la capacità e la determinazione a lavorare insieme per affrontare problematiche di così grosso rilievo e portata sociale.