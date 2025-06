Molise per la Pace: mozione unanime su Gaza

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale, nella seduta di questa mattina, ha approvato all’unanimità una mozione presentata in Aula a firma di diversi Consiglieri di maggioranza e minoranza: Pallante, Passarelli, Fanelli, Di Pardo, Primiani, Niro, Micone, Cofelice, Romano, Gravina e Sabusco. L’oggetto della mozione è: “Impegno al Governo per sostenere ogni iniziativa volta al cessate il fuoco immediato e duraturo nei territori palestinesi e all’impegno diplomatico per il processo di pace”. Il testo, proposto in modo bipartisan, include anche i contenuti di altri due atti di indirizzo sullo stesso tema, precedentemente presentati dai Consiglieri delle opposizioni e poi ritirati.

Con l’atto di indirizzo approvato, il Consiglio regionale del Molise, anche ai sensi dell’art. 16, lettera n, dello Statuto, impegna il Presidente della Regione a farsi portavoce presso il Governo per azioni volte a: