Molise, rinnovato il Comitato Regionale per la Salute Mentale: più voce a famiglie, utenti e operatori sociali

TERMOLI. Una nuova configurazione, lo stesso obiettivo: rendere la salute mentale un diritto realmente esercitabile in tutta la Regione. Con il Decreto n. 102 del 17 giugno 2025, il Commissario ad Acta Marco Bonamico, affiancato dal Subcommissario Ulisse Di Giacomo, ha disposto il rinnovo del Comitato Regionale per la Promozione e la Tutela della Salute Mentale, previsto dalla Legge Regionale n. 30/2002.

Un atto che, seppur tecnico, ha un importante risvolto politico e sociale. Il Molise, da anni impegnato nel difficile processo di rientro sanitario, rilancia così un organo di confronto e proposta che intende promuovere un approccio integrato, partecipativo e comunitario alla salute mentale.

Una composizione plurale

Il nuovo Comitato — che resterà in carica per tre anni e opererà a titolo gratuito — è formato da rappresentanti istituzionali e del terzo settore. Tra i componenti: il Direttore SPDC dell’Ospedale San Timoteo di Termoli Alessandro Gentile, il Presidente e la Vicepresidente di ANGSA Molise in rappresentanza dei familiari di pazienti, i referenti delle associazioni Incontrarsi O.D.V. e Liberamente Insieme O.D.V. per gli utenti, e Matteo Parente, espressione delle cooperative sociali che gestiscono le Comunità di Riabilitazione Psicosociale.

Una pluralità di voci e competenze che riflette le sfide della salute mentale nel territorio molisano: tra carenze di risorse, disomogeneità dei servizi e crescente richiesta di supporto psicologico post-pandemia.

Oltre la forma, una strategia

Il Comitato non sarà solo una sede di confronto, ma anche un attore di proposta: tra i compiti previsti, l’elaborazione di un Progetto-obiettivo regionale triennale, la definizione di un Budget di salute individualizzato e il monitoraggio delle attività nei Dipartimenti di Salute Mentale. Al centro, l’idea di un sistema più inclusivo, che valorizzi il ruolo delle comunità locali nella prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disagio psichico.

Un passaggio chiave sarà anche la raccolta di dati sulle criticità territoriali e la formulazione di suggerimenti per omogeneizzare l’erogazione dei servizi. In una regione come il Molise, in cui lo squilibrio tra aree urbane e rurali si riflette anche nell’accesso alla salute mentale, il lavoro del Comitato potrà avere un impatto concreto sulla vita delle persone.

Un segnale politico

Il decreto si inserisce nell’alveo degli interventi previsti dal Piano di rientro e risponde, come ricordato nel testo, all’esigenza di garantire livelli essenziali di assistenza adeguati pur mantenendo l’equilibrio economico-finanziario del SSR.

Ma al di là delle norme, il rinnovo del Comitato può essere letto come un segnale politico: un’apertura al dialogo tra istituzioni e cittadinanza attiva, un riconoscimento al valore dell’ascolto nella progettazione delle politiche sanitarie. In tempi di crescente disagio psicologico diffuso — soprattutto tra giovani e fragili — ogni spazio di partecipazione diventa cruciale.