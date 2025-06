Montecilfone saluta Mario Volpe: “Un angelo lavoratore in cielo”

MONTECILFONE. Una comunità raccolta nel silenzio, nel dolore e nella preghiera. Ieri sera, presso la grotta della Piccola Lourdes nel bosco di Corundoli, celebrtati i funerali di Mario Volpe, 54 anni, dipendente stimato di Verde Molise, tragicamente scomparso in un incidente lungo la Bifernina.

A celebrare l’omelia è stato don Franco Pezzotta, che ha ricordato Mario come “un uomo dal cuore grande, sempre pronto a tendere una mano a chiunque, rispettato da tutti per il suo spirito di servizio e la sua umiltà”. Ha poi aggiunto con voce commossa: “Anche la fede si smarrisce di fronte a certe tragedie improvvise. Ma come sacerdote, posso solo rifugiarmi nella preghiera. E invito ciascuno di voi a fare lo stesso. Solo la preghiera può accompagnarci in questi momenti. Continua, Mario, a camminare con noi da lassù”.

Le parole del parroco hanno toccato profondamente tutti i presenti. Commoventi anche i saluti finali della comunità: “Ti ricorderemo sempre nelle preghiere, ciao Mario” e “Ti porteremo sempre nel cuore”. Pensieri semplici ma carichi d’amore, che riflettono il forte legame che Mario aveva con la sua terra e la sua gente.

Numerose le persone accorse per l’ultimo saluto, tra cui il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e la vicinanza alla famiglia Volpe. Colleghi, amici, conoscenti, volti segnati dal dolore: tutti uniti per onorare un uomo che ha lasciato un’impronta silenziosa ma profonda.

“Sarai un angelo lavoratore in cielo”, ha detto qualcuno tra le lacrime. E forse è davvero così che Mario continuerà a vegliare su chi lo ha voluto bene: con la stessa dedizione e dolcezza con cui ha vissuto quaggiù.