Movida e bagordi notturni: la caduta del senso civico

TERMOLI. La tolleranza zero deve essere un mantra, qui a Termoli, come altrove. Non è possibile dover assistere (passivamente) alla devastazione degli arredi urbani, passo dopo passo.

Un lampione divelto, trovato a terra, nella mattinata di oggi, in piazza Monumento. Stasera cala il sipario sulla rassegna che porta in città tanta gente, oltretutto molti giovani, come il Termoli Comics & Games, non è lo spettacolo che vogliamo offrire.

Nel weekend la costa è stata presa d’assalto, ma se le presenze turistiche sono un segno di vitalità, tanti sono comunque gli episodi e le segnalazioni che raccogliamo.

Un lampione fatto cadere in quel modo è un esempio di degrado sociale, chiaramente, lo amplifichiamo come gesto poiché ci sono molte variabili, i giorni di affluenza, una deriva quasi inarrestabile della movida notturna, lo sfregio al decoro urbano.

Sono ingredienti che se miscelati propongono quello che oggi viviamo, giorni di caos sui valori che non rispettiamo e ancora meno inculchiamo.

Resta il monito a invertire la tendenza e a promuovere più efficaci controlli, ma non potranno mai bastare le forze dell’ordine, e nemmeno l’ausilio di steward, vigilanza privata negli eventi e associazioni di protezione civile, perché il “mucchio selvaggio” ha ordini numerici differenti e soverchianti.

Emanuele Bracone