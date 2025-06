Navetta gratuita a Campomarino per Lido e Nuova Cliternia

CAMPOMARINO. L’Amministrazione Comunale di Campomarino comunica l’attivazione del servizio navetta estivo gratuito, pensato per agevolare gli spostamenti tra Campomarino Paese, il Lido e la Contrada Nuova Cliternia.

“Abbiamo voluto fortemente che questo servizio fosse interamente gratuito per i residenti e i turisti di Campomarino e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’ottenimento di questo bel risultato”. Queste le parole di grande soddisfazione dell’Assessore ai trasporti Michele D’Egidio – che inoltre afferma “continueremo a lavorare in questa direzione per migliorare i nostri servizi e rendere il nostro territorio più vivibile ed efficiente”

Il servizio sarà operativo dal 30 giugno al 31 agosto 2025, dal lunedì al sabato con inizio della corsa serale alle ore 19, con la sospensione esclusivamente il giorno di Ferragosto (15 agosto).

La navetta, con una capienza massima di 20 posti, sarà disponibile gratuitamente, favorendo una la mobilità sul territorio di Campomarino durante il periodo estivo.

Gli orari e le fermate sono pubblicati nell’allegato presente a questo comunicato e affissi nei prossimi giorni nei principali punti informativi e attività commerciali del territorio.

Si invita la cittadinanza e i turisti a usufruire del servizio nel rispetto delle regole e delle indicazioni fornite dal personale a bordo, augurando a tutti “Buona Estate”.