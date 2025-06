«Nel ricordo indelebile di Teresa Amelia, portiamo la cultura della prevenzione in Molise»

TERMOLI. Il triangolo della prevenzione: tra volontariato, istituzioni – civili e religiose – e sanità pubblica.

Il Camper della Salute diventa ambulatorio mobile: “Portiamo la prevenzione nei paesi più isolati del Molise”, nell’inaugurazione avvenuta in piazza Monumento, alla presenza dei vertici della Lilt, come Milena Franchella, della famiglia Fusco-Barile, alla cui carissima Teresa Amelia è intitolato, di sindaco e vicesindaco, di don Benito Giorgetta, che l’ha benedetto, di Giovanni Fabrizio e di altri amministratori.

Un progetto che unisce salute, prevenzione e prossimità, al servizio delle comunità più lontane dai centri ospedalieri. È questa la missione del Camper della Salute, iniziativa portata avanti dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e da una rete di volontari, professionisti e istituzioni che collaborano per offrire un’assistenza sanitaria itinerante, integrativa e gratuita.

“Come abbiamo detto in altre occasioni, questo camper sarà utilizzato per portare le visite mediche in tutti i paesi della provincia”, spiega Franco Fusco. “Stiamo aspettando solo di poterlo attrezzare con gli ultimi dispositivi medicali: abbiamo già acquistato un dermatoscopio e un ecografo, strumenti fondamentali per le visite dermatologiche, senologiche, ginecologiche e urologiche”.

L’obiettivo è duplice: abbattere le liste di attesa e garantire un presidio sanitario a chi, per ragioni geografiche, economiche o sociali, fatica ad accedere ai servizi. “È un servizio sussidiario, non alternativo, alla sanità pubblica”, precisano. “Lavoriamo in accordo con l’ASReM e ci impegniamo a non sovrapporci agli screening regionali. Dove c’è già un servizio attivo, noi ci teniamo a integrare senza creare confusione: è importante che i dati sanitari confluiscano nel sistema regionale. Il nostro target saranno quindi anche le fasce di popolazione escluse dagli screening pubblici per ragioni anagrafiche”.

L’iniziativa ha trovato anche il sostegno della comunità religiosa. “Con questa benedizione – commenta don Benito Giorgetta – si sancisce ancora di più il legame profondo tra salute e fede. Perché la fede è anche salute dello spirito, e viceversa. La serenità interiore è una componente fondamentale del benessere. E viceversa, stare bene nel corpo aiuta a vivere meglio anche la propria dimensione spirituale”.

La dottoressa Milena Franchella, storica referente della LILT in Molise, racconta il percorso che ha portato alla nascita di questo ambulatorio mobile: “Siamo presenti sul territorio provinciale da oltre 25 anni. In questi anni abbiamo portato avanti molti progetti di prevenzione e sensibilizzazione. Ma oggi abbiamo deciso di concentrare risorse ed energie per attivare un servizio che risponde a una necessità urgente: raggiungere le persone che vivono nei paesi più isolati. In alcune aree del Molise, la fragilità sanitaria è evidente: raggiungere un centro ospedaliero è complicato, e spesso anche le difficoltà economiche rappresentano una barriera all’accesso alle cure”.

Il Camper della Salute, già presentato al pubblico in una prima fase di sensibilizzazione a Termoli, oggi viene ufficialmente inaugurato. “La prossima settimana saremo a Campobasso per un grande evento promosso dalla Consulta Cittadina Sanitaria. Porteremo il camper e inizieremo ufficialmente le attività”, aggiunge Franchella. “Ringraziamo l’ASReM per averci concesso in comodato d’uso un mezzo che prima era inutilizzato, parcheggiato nei pressi dell’ospedale. Ora lo trasformeremo in un ambulatorio funzionante”.

Il camper sarà dotato di apparecchiature diagnostiche per effettuare visite senologiche, dermatologiche, ginecologiche con Pap test, ecografie e controlli urologici. “Il nostro obiettivo è facilitare la diagnosi precoce e, laddove necessario, indirizzare tempestivamente le persone verso i centri ospedalieri per la presa in carico e il trattamento”, sottolinea la dottoressa.

La formula è quella dell’open day della prevenzione, organizzato in sinergia con le amministrazioni comunali e i medici di medicina generale. “Il medico di base o il Comune ci segnala una problematica diffusa – ad esempio, patologie tiroidee – e noi ci attiviamo per organizzare una giornata dedicata a quel tema, con ecografie mirate. È un modo concreto per rispondere ai bisogni di salute della popolazione, ridurre le disuguaglianze e costruire un modello di sanità di prossimità”.

Infine, l’iniziativa vuole diventare anche un’occasione per raccogliere risorse. “Con questa inaugurazione diamo anche avvio a una sottoscrizione popolare”, conclude Franchella. “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per rendere questo servizio stabile e sempre più efficiente. Non si tratta solo di portare un ambulatorio in giro per il Molise, ma di costruire un nuovo approccio, più umano e più vicino, alla prevenzione e alla salute”.