Nell’ultimo weekend di giugno comincia l’estate vera

TERMOLI. Con l’ultimo fine settimana di giugno, la costa termolese ha registrato un’impennata nell’attività balneare, segnando l’inizio di quella che il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, definisce “l’estate vera”. Un bilancio positivo che si riflette in un’atmosfera vivace e nell’arrivo dei primi flussi turistici.

Secondo le osservazioni di Venditti, la differenza con i weekend precedenti è stata tangibile. “Buono l’ultimo weekend di giugno. Cittadinanza e si inizia a vedere diciamo l’inizio dell’estate vera visto che oggi già si vede a differenza con i weekend precedenti,” ha commentato il presidente, sottolineando un cambiamento nel clima e nella partecipazione.

Diversi fattori hanno contribuito a questo scenario incoraggiante. La chiusura delle scuole e il quasi ultimarsi degli esami hanno liberato famiglie e giovani, che hanno scelto la costa termolese per godere delle prime giornate di vero sole. Di conseguenza, si sono iniziati a notare i “primi turisti”, a cui si aggiungono i residenti e i visitatori abituali.

L’affluenza non è stata trainata solo dalla componente balneare. Il presidente Venditti ha anche menzionato la costante presenza di eventi e concerti serali che animano i fine settimana: “Ai frequentatori dei concerti che ci sono un po’ tutte le settimane”. Questo conferma come l’offerta turistica di Termoli stia diventando sempre più variegata, capace di attrarre visitatori non solo per il mare ma anche per il divertimento e la cultura.

Previsioni meteo dei prossimi giorni: le previsioni meteo per i prossimi giorni a Termoli sono generalmente buone, con tempo soleggiato e temperature in aumento, ideali per le attività balneari. Si prevedono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e temperature massime intorno ai 28-30°C, con minime gradevoli. Le condizioni saranno favorevoli per continuare a godere del mare e delle attività all’aperto, consolidando l’andamento positivo registrato in questo ultimo weekend di giugno.