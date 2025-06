Non c’è limite al peggio: vandalizzato il defibrillatore a Difesa Grande, lo sfregio a uno strumento salvavita

TERMOLI. Non possiamo davvero stupirci più. Se come hanno commentato stasera sull’episodio degli estintori svuotati a Montenero di Bisaccia, ‘la mamma degli imbecilli è sempre incinta’, non c’è crisi demografica a Termoli e quel che è peggio, come nella località trignina, anche a Difesa Grande nel mirino degli idioti di turno sono finiti strumenti che servono alla collettività, di pubblica utilità. Persino uno strumento salvavita come il defibrillatore finisce nel mirino dei deficienti.

Un grave gesto di vandalismo ha colpito il defibrillatore installato presso il Mosaico a Difesa Grande. Ignoti hanno danneggiato la struttura aprendo l’oblò di protezione e gettandolo a terra, mettendo a rischio un dispositivo fondamentale per la sicurezza della comunità.

L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Enrico Miele, ha attivato subito la sezione anti-vandalismo per affrontare la situazione. Nel frattempo, i volontari del Sae 112 sono intervenuti tempestivamente per recuperare il dispositivo e verificarne il funzionamento.

Fortunatamente, nonostante il brutale danneggiamento, il defibrillatore ha superato i test effettuati dai volontari del Sae 112, che ne hanno la gestione e lo hanno inserito nella rete del 118. Questo strumento salvavita continuerà a essere a disposizione della comunità.

Dopo il recupero, il defibrillatore è stato lasciato asciugare durante la notte e sarà riposizionato entro la giornata di domani, tornando operativo per garantire sicurezza e pronto intervento in caso di emergenza.

L’episodio ha suscitato indignazione e sconcerto. Le autorità locali stanno valutando misure per prevenire ulteriori atti vandalici e tutelare i dispositivi di emergenza, la cui presenza sul territorio è fondamentale per salvare vite.

Un gesto irresponsabile, ma fortunatamente non irreparabile, grazie alla pronta reazione dei volontari e delle istituzioni. Tuttavia, resta l’urgenza di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di rispettare e proteggere strumenti essenziali per la salute e la sicurezza collettiva.