«Non è più una bravata: troppe azioni, troppa impunità»

TERMOLI. “Vedete bene che queste non sono più situazioni di bravate… Qualcuno lo sta facendo apposta, credo siano azioni programmate. Vi è troppa frequenza e sa di non essere preso”.

Questo è uno dei tanti commenti lasciati da un lettore sotto l’ennesimo articolo che racconta di atti vandalici compiuti nella nostra città. Parole semplici, ma lucide. Parole che fanno centro.

Perché in effetti siamo ben oltre l’episodio isolato. Siamo oltre la goliardia. Oltre l’ingenuità.

Siamo di fronte a una scia continua di danneggiamenti, incursioni notturne, scritte, furti, distruzioni mirate. E comincia a farsi strada una domanda legittima: c’è qualcuno che lo sta facendo apposta? Forse sì. Forse siamo davanti a gesti ripetuti, pensati, cercati.

Non si tratta più solo di “giovani annoiati” o “ragazzate” – etichette comode per archiviare un problema che invece cresce. C’è una frequenza anomala, e chi colpisce sembra sapere di poterlo fare indisturbato. Come se ci fosse la certezza dell’impunità, come se la mancanza di conseguenze fosse diventata essa stessa un invito ad agire ancora.

E allora, serve guardare il problema per quello che è: un attacco costante al bene comune, un’offesa al senso civico, una ferita che tocca tutti – anche chi non è direttamente colpito. Perché quando una scuola viene danneggiata, un parco rovinato, un edificio imbrattato, non si distrugge solo un muro o un oggetto: si intacca il valore della convivenza.

Le Forze dell’ordine fanno il possibile, ma il tema non è solo repressivo. È anche culturale. È educativo. È sociale.

E parte da una consapevolezza che deve essere collettiva: non è normale abituarsi al vandalismo. Non è normale lasciar correre.

Non è più una bravata. È un segnale. E sarebbe grave, adesso, continuare a ignorarlo.

Alberta Zulli