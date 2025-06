Nucleo di soccorso nautico: il debutto al lago di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Un pomeriggio carico di emozioni ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del Nucleo Soccorso Nautico della Protezione Civile Regione Molise, svoltasi sulle rive suggestive del lago di Guardialfiera.

L’evento, organizzato con meticolosa precisione, ha riunito rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e militari, insieme ai volontari della Protezione Civile e a un pubblico entusiasta. A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza del Maestro Marcello Ferrari e del suo team, che con la loro esperienza e professionalità hanno arricchito la manifestazione con dimostrazioni di alto valore tecnico e umano.

A fare gli onori di casa, Nicola Fratangelo, presidente del Salvamento Molise – SNS, che ha sottolineato l’importanza di questo nuovo nucleo operativo per il territorio: «Una risorsa fondamentale per garantire sicurezza e prontezza d’intervento nei nostri specchi d’acqua e non solo».

Un momento di orgoglio per la Regione Molise, che continua ad investire nella formazione e nella coesione delle sue forze di protezione civile, creando una rete operativa pronta ad affrontare le emergenze con spirito di squadra e competenza.