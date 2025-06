Nuove aree di sosta a pagamento e tariffe variate, in vigore l’ordinanza comunale

TERMOLI. È stata emessa l’Ordinanza n.193 che dà ufficialmente attuazione alle modifiche previste dal Piano della Sosta 2025, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.122 del 27 maggio scorso. Le novità riguardano l’istituzione di nuovi stalli a pagamento e l’adeguamento delle tariffe, oltre all’introduzione di abbonamenti con agevolazioni per residenti e lavoratori.

Nuovi stalli e aree interessate

L’ordinanza dispone l’ampliamento della sosta a pagamento in diverse zone della città, tra cui:

12 stalli di fronte all’ex Hotel Modenese;

2 in Piazza Bega (ma per questioni di spazio disegnato un solo stallo);

2 in Corso Vittorio Emanuele III;

112 su Via Amerigo Vespucci, nei pressi dello stabilimento “Le Dune”.

È prevista inoltre la rimozione di due stalli a pagamento in Corso F.lli Brigida, sostituiti da un parcheggio “rosa” riservato a donne in gravidanza e neomamme, e uno “giallo” per persone con disabilità.

Tariffe e orari

Le tariffe variano a seconda del periodo:

Invernale (01/10–31/05): €0,50 per la prima e seconda ora, €1,00 per le successive. Fasce orarie: 08:30–13:30 e 15:00–20:00.

Estivo (01/06–30/09): parcheggi attivi fino alle 24:00, con tariffa giornaliera pari a €3,00 o €5,00 a seconda della zona e della durata.

Abbonamenti disponibili

Gli automobilisti potranno scegliere tra:

Abbonamento Ordinario, valido su tutti i parcheggi su strada (€10 settimanale, €25 mensile, €200 annuale);

Abbonamento Agevolato, riservato a residenti e lavoratori di alcune aree delimitate del centro;

Abbonamento Multipiano per il parcheggio di Via Campania, con prezzi a partire da €6 al giorno.

Esenzioni e particolarità

Restano esenti dal pagamento i titolari di contrassegno disabili, ad esclusione del parcheggio multipiano (salvo 6 posti riservati). Inoltre, strutture ricettive cittadine potranno usufruire di abbonamenti “a targa neutra”.

La gestione e il controllo

Tutte le attività legate all’attuazione delle nuove disposizioni sono affidate a Publiparking Srl, concessionaria del servizio, che provvederà anche all’installazione della segnaletica. Le violazioni alle disposizioni comporteranno sanzioni secondo il Codice della Strada.