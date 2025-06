Nuovi finanziamenti e cantieri aperti a Mafalda

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, ha annunciato alla comunità locale nuovi traguardi amministrativi.

«Cari Mafaldesi, con grande entusiasmo e senso di responsabilità, voglio condividere con voi una notizia importante per l’ulteriore sviluppo del nostro paese. Grazie all’impegno dell’amministrazione e alla collaborazione con le istituzioni competenti, abbiamo ottenuto un finanziamento di 400 mila euro destinati alla costruzione della scuola dell’infanzia, nido e scuola primavera.

Questa opera, anche con la costruzione della mensa scolastica che a breve inizieranno i lavori per 500 mila euro, rappresenterà un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per tutti noi. La realizzazione di queste opere porterà benefici concreti, sia in termini di qualità della vita, di sviluppo economico e renderà il nostro plesso scolastico uno dei più moderni, completi e sicuri d’Italia.

Inoltre, colgo l’occasione per aggiornarvi sui lavori che già sono iniziati o inizieranno prima della fine dell’anno:

– arredo urbano e parcheggi 570 mila euro;

– strada interpoderale 150 mila euro;

– colle Renazzo 70 mila euro;

– aree fitness all’aperto 100 mila euro;

– parcheggio via Trignina 50 mila euro;

– opere per valorizzazione acqua sulfurea 200 mila euro;

Lavori per circa due milioni di euro.

Inoltre, a giorni inizieranno i lavori sulla provinciale dal bivio di Mafalda alla rotonda della nostra zona industriale.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per garantire che questi progetti siano realizzati nel migliore dei modi e nei tempi stabiliti. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale affinché il nostro paese possa crescere e migliorarsi ogni giorno.

Con gratitudine e fiducia nel futuro».