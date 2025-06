Osservatorio Antimafia del Molise, Musacchio: “Serve maggiore coordinamento tra le associazioni”

LARINO. Vincenzo Musacchio, criminologo e presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise, ha tracciato un quadro preciso e preoccupante sulla situazione in Molise (cfr. relazioni Osservatorio del 2017 e del 2024), dove non esistono mafie autoctone, ma vanno monitorate con attenzione le associazioni criminali legate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e le infiltrazioni mafiose nei settori sensibili come quello dei rifiuti e/o degli appalti pubblici. Musacchio, che è stato audito, come esperto di strategie di lotta alla mafia, sia in Commissione Antimafia a Milano, sia dal Dipartimento per il contrasto alle droghe ad Amsterdam, ha spiegato come si siano evolute le nuove mafie. Il criminologo molisano si è soffermato anche sui fenomeni criminali che interessano il disagio giovanile: «I social – ha detto – possono diventare veicolo di modelli devianti e, in alcuni casi, strumenti di vero e proprio proselitismo criminale».

La scuola è il primo presidio da rafforzare, non solo nell’educazione, ma anche come termometro sociale. Il mondo del web va spiegato ai ragazzi soprattutto in relazione ai rischi che si corrono. Sono fermamente convinto che in Molise sarebbe fondamentale la creazione di un organismo di coordinamento tra le associazioni che operano nei settori sociali e culturali, per costruire percorsi formativi strutturati e integrati, evitando la dispersione dei tanti progetti già esistenti. Occorre costruire una rete sociale omogenea per contrastare la criminalità organizzata sempre più presente nel nostro territorio. «La classe dirigente deve favorire questa esigenza, con fermezza e soprattutto visione futuristica».