Parcheggio multipiano nel centro storico di Larino: il Comune a caccia di un terreno ‘fruibile’

LARINO. un nuovo parcheggio a servizio del centro storico di Larino: un’opportunità strategica per riqualificare la mobilità urbana.

Il Comune di Larino ha pubblicato un avviso che apre le porte a una significativa opportunità per il territorio: l’acquisizione di un terreno da destinare alla realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimità del centro storico. L’iniziativa non rappresenta solo un progetto edilizio, ma un passo concreto verso una nuova visione della mobilità cittadina e della fruibilità del cuore storico del paese.

Larino, come molte città con un tessuto urbano antico, affronta da tempo le sfide della viabilità, della scarsità di parcheggi e dell’accessibilità ai servizi del centro. L’intento di realizzare un parcheggio multipiano va inquadrato nella più ampia volontà di ridurre il traffico veicolare interno, liberare le vie del centro dal parcheggio selvaggio e incentivare la mobilità pedonale. Il futuro parcheggio sarà infatti pensato come un vero e proprio punto di interscambio, ben collegato ai percorsi pedonali e alle principali arterie viarie come la Circonvallazione e la Strada Provinciale 73.

Il Comune cerca un terreno specifico: localizzato nel centro storico o immediatamente adiacente, facilmente raggiungibile sia a piedi sia in auto, privo di vincoli e ostacoli giuridici, e con una superficie non superiore ai 4.000 metri quadri. L’attenzione ai dettagli è rigorosa: la posizione, la pendenza e l’accessibilità del lotto sono elementi centrali, da cui dipenderà gran parte della valutazione tecnica dell’offerta.

Questo è un chiaro segnale dell’Ente che mira a ottimizzare l’investimento pubblico, scegliendo un’area funzionale e già predisposta ad accogliere una struttura infrastrutturale di rilievo.

Il bando prevede una procedura di selezione ben organizzata, con una commissione composta da professionisti interni all’Amministrazione incaricati di valutare ogni proposta sia sul piano tecnico che economico. Interessante è la suddivisione dei punteggi: il 70% della valutazione premia le caratteristiche del terreno (posizione, collegamenti e conformazione), mentre il restante 30% si basa sul prezzo di vendita proposto.

In altre parole, non è la sola offerta economica ad avere peso, ma anche – e forse soprattutto – la qualità urbanistica e funzionale del terreno candidato.

I soggetti interessati (proprietari di terreni o rappresentanti legali) dovranno inviare la propria proposta tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 2 luglio 2025, ore 13:00, allegando tutta la documentazione richiesta: domanda firmata, dichiarazione del prezzo, documentazione catastale, relazione tecnica, fotografie, e altri elementi ritenuti utili alla comprensione.