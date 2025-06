Pasolini, Borsellino e i social: i maturandi affrontano la prima prova

TERMOLI. È cominciata oggi, mercoledì 18 giugno alle 8:30, la Maturità 2025 con la tradizionale prima prova scritta di italiano. Sono oltre 527mila gli studenti impegnati su tutto il territorio nazionale, tra cui 2.575 in Molise. Come di consueto, le tracce sono sette, suddivise in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità.

Subito dopo l’apertura delle buste, le tracce hanno iniziato a circolare, confermando un’offerta che spazia dalla letteratura alla storia contemporanea, fino alla riflessione civile e sociale.

Le sette tracce ufficiali della prima prova

Tipologia A – Analisi del testo:

Pier Paolo Pasolini, Appendice I a “Dal diario” (1943–1944)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo

Tipologia B – Testo argomentativo:

Piers Brendon, “Gli anni Trenta, il decennio che sconvolse il mondo” (Carocci, 2005)

Riccardo Maccioni, “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani (Avvenire, 17/12/2024)

Telmo Pievani, “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” (Feltrinelli, 2022)

Tipologia C – Tema d’attualità:

Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza” (Epoca, 14/10/1992)

Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?” (7 – Sette, 13/12/2024)

Domani la seconda prova, poi gli orali

Giovedì 19 giugno si torna in aula per la seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo scolastico. Al liceo classico è uscita latino, mentre allo scientifico è toccato matematica. La terza prova, come lo scorso anno, è prevista solo per alcuni indirizzi, come i licei internazionali o alcuni istituti tecnici e professionali.

A partire dal 23 giugno, salvo diversa indicazione dei singoli istituti, prenderanno il via anche i colloqui orali. Il candidato si presenta davanti alla commissione, che dovrà verificare il profilo educativo, culturale e professionale raggiunto. Durante l’orale, viene richiesto anche di illustrare le esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e le competenze di educazione civica.

Le novità della Maturità 2025

Tra le novità di quest’anno, se uno studente ha ottenuto sei decimi in condotta nello scrutinio finale, dovrà presentare anche un elaborato critico su un tema di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. Inoltre, i risultati delle prove Invalsi, pur non influendo sul voto finale, verranno riportati nel curriculum dello studente.

Il messaggio del ministro Valditara

A pochi minuti dall’inizio dell’esame, è arrivato anche il messaggio del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha invitato gli studenti ad affrontare la maturità con fiducia:

“L’augurio che faccio agli studenti è di un grande successo. Ognuno di loro ha una ricchezza da scoprire e valorizzare. Devono affrontare l’esame con serenità e forte consapevolezza”.

Valditara ha sottolineato come l’Esame di Stato rappresenti un momento cruciale di crescita, un ponte tra scuola e futuro: