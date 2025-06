“Pietre vive” sul fondamento della fede apostolica

Solennità Santi Pietro e Paolo Apostoli: (Atti 12,1-11; 2 Timoteo 4,6-8.17-18; Matteo 16,13-19)

Ascoltiamo il Vangelo:

“In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli»”.

Pietro e Paolo sono, ciascuno per la sua parte e in modo personale, seguaci del Cristo che li ha chiamati. Si sono fidati e, anche se Pietro l’ha rinnegato e Paolo perseguitato, entrambi l’hanno imitato nel dono della propria vita per difendere e diffondere il vangelo: la buona notizia. Fedeli al mandato ricevuto hanno onorato con lo stile di vita, con la parola e, soprattutto, con l’esempio l’invito ricevuto ad andare in tutto il mondo per annunciare il regno di Dio. Si sono spinti fino a Roma, hanno predicato, battezzato e pagato con la vita la loro fedeltà a Colui che li aveva scelti ed inviati.

Pietro conobbe Gesù personalmente, Lo frequentò nei tre anni della sua vita pubblica; ebbe modo di ascoltarlo, di capirlo, di essere testimone dei suoi prodigi; lo vide trasfigurato, crocifisso, risorto. Fece quindi una fortissima esperienza della vita del maestro, evidenziando attraverso la sua generosità e la sua immediatezza il grande attaccamento al maestro, fino ad essere ingannato dalla eccessiva fiducia in sé stesso tanto da giungere a rinnegarlo. Ma la sua fede divenne una grande fede, una fede da martire ed è per questo che egli fu scelto come fondamento della nuova comunità: la Chiesa.

Paolo non conobbe personalmente Gesù, ma ne ebbe una altrettanto forte esperienza interiore e mistica, ecclesiale e missionaria. Il Signore l’ha chiamato direttamente, folgorandolo con la sua luce sulla via di Damasco; dopo quella esperienza Paolo non si apparterrà più, ma si donerà tutto ai fratelli per portarli a Cristo. Tutti gli uomini debbono essere resi partecipi della conoscenza sublime a lui rivelata. Non ci saranno limiti o confini alla sua azione e al suo ministero apostolico. Tenterà in ogni modo di convincere i Giudei che Gesù è il messia aspettato e di esortare i pagani ad accogliere nella fede il loro salvatore. Fonderà moltissime comunità cristiane e le assisterà in ogni modo con una dedizione illimitata; non si risparmierà; non sfuggirà ad alcuna fatica; non indietreggerà davanti ad alcun pericolo; non vivrà per sé, ma per gli altri, perché la sua vita è Cristo.

È certo che il segreto di Paolo è l’unione intima a quel Cristo, che lo ha cambiato e da cui nulla lo potrà separare, neppure la morte, perché ha la certezza di potere tutto in colui che gli dà forza. Paolo è stato travolto dalla grandezza del Mistero di Cristo, preso dal suo amore, che trabocca dalla sua predicazione e dalla sua vita in maniera incontenibile.

Pietro e Paolo, due uomini in carne ed ossa come noi, ci collegano con l’umanità del Figlio di Dio, il Cristo Signore entrato nella storia. L’importanza di sentirci rannodati a questi uomini straordinari è molto importante per noi, che, come cristiani, abbiamo fatto di Cristo il nostro punto di riferimento per essere per i fratelli, in questo momento così difficile della storia del mondo, segno concreto di verità e di amore nella Chiesa.

Cristo deve poter fare affidamento anche su di noi perché ancora oggi sia annunciato il suo vangelo come buona notizia per gli uomini, le donne, i giovani, gli adulti di questa società in cui viviamo, in questo tempo da noi abitato e presso i luoghi ove esprimiamo la nostra presenza. Pietro fu detto roccia, Paolo fu riconosciuto apostolo instancabile, noi per onorarli li dobbiamo imitare. Portare nella nostra vita la vitalità di Cristo, l’ardore per il suo vangelo, lo zelo per la Chiesa da lui voluta ed affidata proprio ad essi perché la rendessero presente, viva e profetica. “Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa” dice il vangelo odierno. Gesù loda la fede espressa da Pietro nella sua persona. Tutti coloro che si porranno su questa pietra, sulla solidità delle fede petrina, saranno “pietre vive” dell’edificio spirituale che è la comunità dei credenti. In questo modo crescerà l’edificio spirituale che coinvolgerà tutti i popoli secondo il volere salvifico di Dio a beneficio di tutto il mondo senza distinzione alcuna e senza preferenze, perciò il successore di Pietro, il Papa, è pastore universale della Chiesa che non ha confini che, anzi, è continuamente chiamata ad allargarli e trovare nuove vie, mezzi e forme per la sua missione evangelizzatrice.

Don Benito Giorgetta