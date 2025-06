Pista ciclabile: prende forma la nuova opera

TERMOLI. Continua a prendere forma la rete ciclabile cittadina, con un nuovo intervento in corso nei pressi della Torretta. Dopo l’apertura del primo tratto della ciclovia su Rio Vivo, che ha segnato un passo importante verso una mobilità più sostenibile, i lavori si sono ora spostati sull’area di collegamento tra il lungomare nord e il tratto di 5 km lungo l’ex Statale 16.

In particolare, in questi giorni si sta procedendo al completamento dello snodo ponte-rotonda-spartitraffico Torretta ed all’installazione di una rete metallica di delimitazione lunga circa 400 metri lineari, a protezione del nuovo segmento ciclabile. L’intervento prescritto da RFI mira a garantire maggiore sicurezza per ciclisti in un tratto ritenuto sensibile. La ciclabile verrà completata con colorazione ed installazione di punti luce in alcuni tratti.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Miele, ha confermato che questo primo tratto sarà completato entro l’estate 2025, con l’obiettivo di rendere Termoli una città sempre più accessibile e vivibile per residenti e turisti. Il tratto in questione rappresenta un nodo strategico per il collegamento tra le ciclabili esistenti e quelle in fase di realizzazione, contribuendo a creare un percorso continuo e sicuro lungo la costa adriatica.