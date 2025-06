«Più alberi»: l’invito a una città green va oltre Termoli

TERMOLI. Il comitato termolese Più Alberi è tornato tra i cittadini con un’iniziativa che ha raccolto significativa partecipazione. Ieri pomeriggio, 19 giugno, il Belvedere dei Fotografi si è trasformato in un punto di incontro tra attivismo ambientale e comunità, grazie al banchetto informativo e di dialogo allestito dal comitato.

L’evento, iniziato alle 18:30, ha visto un flusso continuo di persone – non solo residenti di Termoli, ma anche curiosi provenienti da fuori città – avvicinarsi per conoscere da vicino il lavoro del comitato. Tanti i complimenti ricevuti per l’impegno profuso nel promuovere un futuro più verde per Termoli, e tantissime le conversazioni nate spontaneamente su come le città possano diventare più vivibili attraverso un maggiore rispetto per la natura.

«Abbiamo incontrato davvero tante persone – racconta la portavoce Valeria Fanelli – anche non termolesi, che ci hanno raccontato cosa succede nelle loro città e ci hanno manifestato grande interesse per ciò che facciamo. È stato molto bello vedere tanta partecipazione, e soprattutto scoprire che molte persone sono venute apposta per apporre la loro firma a favore della nostra proposta per la piantumazione di nuovi alberi».

Il banchetto ha quindi avuto una doppia valenza: da una parte, momento di ascolto e raccolta di idee per futuri progetti; dall’altra, occasione concreta per dare forza a un’iniziativa popolare attraverso la raccolta firme. E i numeri parlano chiaro: in poche ore sono state decine le adesioni, a testimonianza del fatto che il tema del verde urbano è sentito e condiviso.

Il comitato ha ribadito l’invito alla partecipazione non solo dei cittadini, ma anche dell’amministrazione comunale, affinché il dialogo possa tradursi in azioni concrete. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto Fanelli – è quello di contribuire a una Termoli più verde, vivibile e pronta a guardare al futuro con radici ben piantate».

L’appuntamento al Belvedere dei Fotografi si è concluso alle 20, lasciando dietro di sé non solo firme e consensi, ma soprattutto la sensazione tangibile che il cambiamento, quando condiviso, sia davvero possibile.