Più occhi sulla città e una rete di sicurezza urbana: parte il nuovo sistema di videosorveglianza a Termoli

TERMOLI. Comune e Questura uniti per la sicurezza: nuovo accordo sulla videosorveglianza.

Più occhi sulla città e una rete di sicurezza condivisa: è questo l’obiettivo del nuovo accordo operativo tra il Comune di Termoli e la Questura di Campobasso, presentato oggi in conferenza stampa nella sala consiliare di via Sannitica. A illustrare i dettagli dell’intesa sono stati il sindaco Nicola Balice, il questore Cristiano Tatarelli. il. dirigente del commissariato Cristina Finizio e il comandante della Polizia Locale Pietro Cappella, col suo vice, Angelo Prozzo.

Il nuovo regolamento permetterà una gestione integrata e coordinata dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, con un occhio attento alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza urbana.

“Un passo importante verso una città più sicura e vivibile – ha dichiarato il sindaco Balice – grazie a una collaborazione istituzionale concreta che mette al centro il bene dei cittadini”.

Il protocollo prevede l’accesso condiviso alle immagini, procedure uniformi per l’utilizzo dei filmati e un sistema più efficiente per interventi rapidi in caso di emergenze o segnalazioni.

Michele Trombetta

“La videosorveglianza, se ben gestita, è uno strumento strategico per contrastare la microcriminalità e dare un segnale di presenza dello Stato”, ha sottolineato il questore Tatarelli.

Il comandante Cappella ha inoltre evidenziato il potenziamento della centrale operativa della Polizia Locale, che sarà sempre più interconnessa con le forze dell’ordine per un controllo in tempo reale dei punti nevralgici della città, come scuole, piazze, ingressi stradali e lungomare“.

Con questo nuovo accordo, Termoli punta a diventare un modello di collaborazione tra istituzioni per la sicurezza urbana. Un passo concreto per garantire più controllo e serenità a cittadini e visitatori”.