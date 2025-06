Popolo, memoria e futuro nella Costituzione: la lezione di Italia Civile contro gli orrori della guerra

Vent’anni di Costituzione tra la gente: a Colle della Torre la Festa della Repubblica

TERMOLI. Venti anni di parole, gesti e incontri attorno alla Costituzione. Venti anni in cui Italia Civile, l’associazione fondata da Francesco Fiardi, ha scelto di celebrare la Festa della Repubblica non nelle sale istituzionali, ma tra la gente, in campagna, sotto un cielo aperto, dove la democrazia è carne viva, comunità e impegno civile.

Anche quest’anno, nel consueto spazio di Colle della Torre, centinaia di persone si sono riunite per un appuntamento che è ormai parte della memoria collettiva del basso Molise. La ventesima edizione ha confermato la sua forza: un intreccio di riflessione culturale, testimonianza civile, partecipazione popolare e memoria condivisa. Il titolo scelto – “La crisi dell’Occidente” – ha offerto lo spunto per un confronto sentito e attuale.

Un avvenimento che ormai si radica nella memoria collettiva locale perché venti anni non sono bazzecole, che si battezza con l’esecuzione dell’inno di Mameli, introdotto dalle parole di un sempre puntuale e spigliato Stefano Leone, richiamando le parole di uno dei padri Costituenti, come il Calamandrei.

L’intervento di Francesco Fiardi: “La Costituzione è la mia scuola, la mia patria, la mia libertà”

È stato il presidente Francesco Fiardi ad aprire la serata, con un discorso che ha attraversato ricordi personali e riflessioni collettive. Non un’introduzione formale, ma un racconto intimo e politico insieme, capace di tenere il pubblico in un silenzio denso, quasi sospeso.

«Io non ho fatto il liceo, né l’università. Ho fatto solo la terza media, e nemmeno bene. Ma oggi sono qui a parlare con voi grazie alla Costituzione, che ha garantito a me, come a tanti altri figli di contadini, il diritto all’istruzione. Senza quella carta, io sarei rimasto analfabeta. E invece oggi posso dire che la Costituzione è la mia scuola, la mia patria, la mia libertà.»

Fiardi ha poi ricordato con orgoglio la genesi di questa festa “alternativa”, nata nel 2005 come forma di resistenza civile a una Repubblica che spesso dimentica le sue radici sociali: «Abbiamo iniziato con nulla, in pochi, con sedie pieghevoli e una piccola cassa. Ma ci abbiamo creduto. E oggi siamo qui, vent’anni dopo, più numerosi, ma sempre fedeli allo spirito originario».

La crisi dell’Occidente: guerre, poteri e democrazia ferita

Il secondo intervento è stato a cura del relatore, l’avvocato Antonio Cianfagna Bracone.

Al centro, le 56 guerre attualmente in corso nel mondo, spesso ignorate dai media mainstream, e la percezione diffusa di un mondo sempre più ingiusto e polarizzato. L’invasione russa dell’Ucraina, il massacro di Gaza, le tensioni nel Corno d’Africa, il dramma dei migranti: tutto è entrato nel campo di Colle della Torre, grazie alle parole dei presenti.

«La guerra è tornata a essere una lingua della politica – è stato detto – ma non possiamo accettarlo. La Costituzione italiana, all’articolo 11, ripudia la guerra. Questo deve restare un principio guida, non una frase vuota.»

Un minuto di silenzio per tutte le vittime delle guerre

In uno dei passaggi più intensi della serata, è stato chiesto a tutti i presenti di alzarsi in piedi per un minuto di silenzio, in memoria delle vittime civili di tutte le guerre in corso. Un momento austero e potente, che ha spezzato il ritmo della festa per ricordare il senso profondo del 2 giugno: la Repubblica come scelta di pace, dopo la tragedia della guerra.

Memoria storica: il voto alle donne e i costituenti del Molise

La riflessione ha poi toccato la portata storica del 2 giugno 1946, giorno in cui non solo nacque la Repubblica italiana, ma per la prima volta votarono le donne. «Un atto rivoluzionario – è stato ricordato – che ancora oggi dobbiamo difendere, perché la parità è lontana dall’essere raggiunta.»

Non è mancato un omaggio ai costituenti molisani, quattro in tutto, provenienti dall’area di Campobasso, che parteciparono all’Assemblea Costituente portando la voce di una terra marginale ma tenace. La memoria di quei rappresentanti è stata onorata come patrimonio di tutti.

I bambini protagonisti: articoli fondamentali, canti e Costituzione viva

Subito dopo l’intervento di Fiardi, si è svolto uno dei momenti più significativi dell’intera giornata: la lettura dei primi dodici articoli della Costituzione, da parte dei presenti. Un coro di voci che ha restituito al testo costituzionale la sua natura profonda: non carta ingiallita, ma promessa attuale e ancora incompiuta.

L’articolo 1 – “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” – ha aperto la sequenza con una forza che non ha bisogno di commenti. A seguire, la tutela delle minoranze, l’uguaglianza, il diritto alla cultura, alla salute, alla pace. Concetti scolpiti con voce chiara, limpida.

I piccoli hanno poi allietato i presenti con canti preparati a scuola, regalando un momento di leggerezza e tenerezza che ha commosso più di un adulto. L’emozione era palpabile, specie quando Fiardi ha preso di nuovo la parola per dire: «Sono loro la nostra Costituzione futura. Se oggi li ascoltiamo, domani potranno parlarci ancora più forte».

Il dibattito della serata si è concentrato sul tema scelto per questa edizione: “La crisi dell’Occidente”. Il dibattito ha coinvolto cittadini, giovani, amministratori, insegnanti, semplici lavoratori, in una serie di interventi brevi ma intensi. L’obiettivo non era concludere, ma interrogarsi insieme.

Convivialità, musica e comunità: la Costituzione si balla

Dopo la parte istituzionale e culturale, la serata è proseguita nel vicino campo sportivo, dove si è tornati alla dimensione più conviviale della festa. Tavolate, musica, piatti locali, vino, sorrisi. E poi balli, di gruppo e di coppia, tra generazioni diverse.

Anche questo, come ha sottolineato Fiardi, è Costituzione: «Quando mangiamo insieme, quando balliamo, quando nessuno resta solo, noi stiamo praticando l’articolo 2: la solidarietà. È questa la nostra Repubblica.»

La Festa della Repubblica e della Costituzione di Colle della Torre non è solo un evento. È una pedagogia civile, un seme di resistenza democratica, una piccola repubblica in cammino, che ogni 2 giugno si rinnova e si allarga.

Vent’anni dopo il primo incontro, resta una certezza: la Costituzione non ha bisogno di palchi altisonanti, ma di terra, mani, bambini e memoria.