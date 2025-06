Portocannone capitale del basso Molise per un giorno: l’edizione ‘straordinaria’ della Carrese

PORTOCANNONE. «Siamo giunti alla fase conclusiva di tutto l’iter amministrativo relativo alla Corsa dei Carri in programma per domani. Le ordinanze e le autorizzazioni previste sono state regolarmente adottate e, con soddisfazione, possiamo annunciare che tutto è pronto per affrontare il grande giorno». Nella serata di ieri il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, ha così introdotto l’aspetto regolamentare che fa il paio con la tradizione, la suggestione, la passione della Carrese, che oggi, eccezionalmente, si corre di domenica e non nel lunedì.

«Sul sito istituzionale del Comune è stata attivata, nella sezione News, un’apposita finestra dedicata all’evento. Al suo interno sono disponibili tutte le disposizioni utili e le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione. Tra i documenti pubblicati figura anche lo statuto che regola la Corsa, comprensivo delle norme integrative recentemente approvate.

Si informa inoltre che, a seguito della tracciatura delle linee di partenza, l’intero tratto iniziale del percorso è stato chiuso al traffico veicolare. È fondamentale che tutti abbiano consapevolezza del valore e del significato di questo percorso: merita il massimo rispetto e la massima tutela, soprattutto ora che ci avviciniamo alle battute finali.

Portocannone è pronta. Ricordiamoci che spetta a ciascuno di noi, domani, dimostrare senso di responsabilità, maturità e correttezza, per salvaguardare oggi e per sempre la nostra straordinaria tradizione».

Evento in onore della Madonna di Costantinopoli. Partenza dopo la benedizione dei Carri dal Vallone delle Canne, stabilito ogni anno per sorteggio, organizzato dal sindaco Francesco Gallo in Piazza Skanderbeg il giorno della corsa alle ore 12. Benedizione: alle ore 15.30 i carri e i partecipanti alla corsa si presenteranno per la benedizione religiosa nel piazzale antistante il circolo degli anziani in Piazza Skanderbeg. Verso la partenza: dopo il rito della benedizione i carri si avvieranno verso il luogo di partenza.

Partenza: al segnale concordato “Girate”, i Carri compiono una rotazione di 180 gradi per attenuare lo sprint iniziale e dirigersi verso l’arrivo. I due cavalli affiancati (toccatori) guidano i buoi e il carro lungo tutto il percorso prestabilito, unitamente agli altri 9 cavalieri che si alternano alla spinta. Arrivo: i Carri procedono per circa 3.400 metri verso l’arrivo, a circa 3.374 metri tutti i cavalli rallentano rispetto al carro arrestando definitivamente la corsa sulla linea di arrivo a circa 3.424 metri.

Assegnazione della vittoria: è proclamato vincitore il Carro che per primo attraversa la linea di arrivo a 3.424 mt. Il popolo festoso e proclamato vincitore ha il diritto di esprimere il trionfo per aver conquistato il privilegio di portare il quadro della Madonna di Costantinopoli durante la processione. Unica Carrese anche con tre carri in lizza, nel basso Molise, oltre ai Giovanotti e ai Giovani, ci sono i Giuvenettiell (Xhuventjelvet) e proprio loro sono a caccia del quarto trionfo consecutivo. Lo scorso anno precedettero Giovani e Giovanotti. Il via libera alla manifestazione c’è stato con la commissione unica di vigilanza di venerdì scorso.